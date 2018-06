De 6 beste producten voor gekleurd haar, volgens de haarstylist van Jennifer Aniston Liesbeth De Corte

07u51 0 Style Als er één kapselicoon is, is het wel Jennifer Aniston. Haar gelaagde coupe uit 'Friends' werd het meest gekopieerde kapsel ter wereld. Dus als haar haarstylist Michael Canalé met advies komt voor je gekleurde lokken, spitsen wij onze oren.

Vitamines voor je haar

"Als je ouder dan 40 bent, zijn vitamines een must", vertelt Canalé aan de lifestylewebsite PureWow. "Het zal ervoor zorgen dat je haar dik en glanzend blijft, en dat het minder snel een doffe kleur krijgt."

Misschien dat we deze tip tóch met een korreltje zout moeten nemen, want de geniepigaard maakt stiekem reclame voor zijn eigen producten. Langs de andere kant: als Jennifer Aniston, Heidi Klum, Shakira en Penelope Cruz fan zijn, willen we het misschien wel een kans geven.

Te koop via de webshop van Canalé, ongeveer € 45 inclusief verzendingskosten.

Zilvershampoo van Schwarzkopf

Het is de nachtmerrie van iedereen die z'n haar blond kleurt: na een tijdje krijgen je lokken een geel, of godbetert, oranje schijn. Hét middeltje om dat te voorkomen is zilvershampoo. Canalé raadt al zijn bekende klanten een bus van Schwarzkopf aan.

Te koop via bol.com, € 25,20 voor een bus van 250 ml.

Kleurshampoo van R+Co

Blondines komen dus aan hun trekken met de shampoo van Schwarzkopf. Brunettes en roodharige dames en heren gebruiken volgens de haarstylist dan weer best de R+Co Gemstone Color Shampoo.

Te koop via Amazon, € 21 voor een bus van 250 ml.

Conditioner van L'Oréal Paris

Zijn belangrijkste tip? Koop je shampoo en conditioner apart. Als je op zoek bent naar een exemplaar dat niet al te duur is, kan je niets misdoen met deze van L'Oréal Paris: professionnel serie expert absolut repair lipidium instant resurfacing conditioner. Een hele boterham, maar volgens Canalé is het een echte must.

Te koop bij verschillende drogisterijen en webshops, ongeveer € 25 voor een bus van 750 ml.

Moisturizer van Shu Uemura

Af en toe kan je jouw alledaagse conditioner eens laten staan en een extra voedend en verzorgend haarmasker gebruiken, zoals de Shu Uemura Ultimate Remedy Extreme Restoration Treatment. Breng het aan op de vochtige puntjes en laat het minstens 20 minuten zitten.

Te koop via webshops als superwinkel.nl, € 47,59 voor 200 ml.

Droogshampoo van Oribe

De laatste in het rijtje is een droogshampoo van Oribe, een van de favoriete merken van Kim Kardashian nota bene. Deze bus is niet alleen voor mensen met gekleurd haar, maar voor alle kapsels. "Deze heeft een frisse geur, laat geen witte waas achter en geeft je kapsel dat extra tikkeltje volume dat het nodig heeft", besluit de haarstylist.

Te koop via Net-A-Porter, € 56,30 inclusief verzendingskosten, voor 250 ml.