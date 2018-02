De 5 woontrends van 2018: hier wil de Belg graag leven Timon Van Mechelen

22 februari 2018

15u22 0 Style Wonen aan het water en kiezen voor een kleinere stek, het zijn maar twee van de Belgische woontrends voor 2018. Omdat vandaag de woonbeurs Batibouw van start gaat, geeft Matexi, een van de grootste projectontwikkelaars in België, ons een inkijk in waar wij graag willen leven.

1. Klein(er) wonen

Belgische gezinnen worden steeds kleiner: 1-oudergezinnen zijn geen uitzondering meer, en ook de vergrijzing speelt mee. Bovendien treft de overheid maatregelen om niet méér grond te gaan bebouwen, om zo de kostbare open ruimte in ons land te bewaren. Het gevolg? We gaan geleidelijk aan kleiner wonen: daar waar de gemiddelde bewoonbare oppervlakte van vergunde bouwaanvragen nog 105m² was in 2012, is die vandaag gedaald tot 90m². "We zien die verschuiving naar kleiner wonen ook bij Matexi," zegt Guy Huyberechts, sales excellence manager Matexi. "Op de bijna 1.500 opgeleverde woningen van vorig jaar was 53% een appartement."

Compact wonen is natuurlijk een heel brede term. De uitwerking kan enorm veel verschillende vormen aannemen: van co-housing of micro-woningen tot verticaal wonen, er zijn voldoende opties. Kleinere en gedeelde ruimtes vragen natuurlijk ook om slimme oplossingen om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te gebruiken en dat hebben ook interieurmerken begrepen. Zo bracht IKEA recent nog de DELAKTIG zetel uit in samenwerking met designer Tom Dixon die je makkelijk kunt aanpassen aan nieuwe onvoorziene activiteiten en situaties. Meer daarover kun je hier lezen.

2. Terug in de stad

Onze woningen worden niet enkel kleiner, we trekken ook terug naar de stad. In de laatste tien jaar is de stadsvlucht sterk afgenomen, vooral in Vlaanderen (van 7.200 vertrekken in 2007, naar 2.100 in 2016). Dat hoeft niet te verbazen: in een land waar de wegen dichtslibben, bieden stadskernen veel mobiliteitsopties, en dus flexibiliteit. Bovendien vind je alle voorzieningen op wandelafstand van je voordeur.

Toch zijn er grote verschillen tussen steden onderling. "Een stad als Mechelen doet het uitstekend, terwijl Antwerpen nog altijd mensen zag wegtrekken", merkt Buyle op. "De aantrekkelijkheid van een woning hangt duidelijk samen met de algemene leefbaarheid van de buurt. Zo is het Antwerpse Groen Kwartier, een site met woningen, winkels, parkjes, speelpleinen, en zelfs een sterrenrestaurant op een autovrije zone van 7 hectare groot, erin geslaagd om een record-aantal jonge gezinnen aan te trekken, terwijl zij gewoonlijk de eersten zijn om weg te trekken uit de stad."

3. Het beste van twee werelden

Mensen blijken het beste van twee werelden te willen: de vrijheid van de bruisende stad, gecombineerd met de veiligheid en toegankelijkheid van een warme buurt. "Het buurtgevoel bestaat natuurlijk uit méér dan enkel verkeersarme straten. Ruimtegevoel is ook een hele grote factor", volgens Anne-Marie Buyle.

"Dankzij de inplanting van voldoende groenruimte, pleinen en speelterreinen brengen steeds meer ontwikkelaars de voordelen van het platteland naar de stad." Hoge appartementsgebouwen bieden dan weer veel licht en een onbelemmerd zicht over de bruisende stad. "Mensen ontdekken opnieuw dat stedelijk wonen perfect kan samengaan met ruimtegevoel."

4. Wonen aan het water

Londen, Parijs, Amsterdam, Praag ... Wonen aan het water is al langer in trek. "Die trend heeft ondertussen ook België bereikt. Ook kleinere steden, zoals Hasselt, Aalst en Vilvoorde transformeren hun vroegere industriële havenzones tot trendy wijken die bruisen."

5. Buurtgevoel is belangrijk

Omdat we kleiner gaan wonen, wint de publieke ruimte aan belang. Bij de aankoop van een woning hecht 86% van de Belgen bijna evenveel belang aan de buurt als aan de woning zelf. En dan gaat het niet enkel om het imago van de buurt, maar ook om het buurtgevoel. Zeker omdat mensen steeds meer ruimte gaan delen: fietsenstallingen, parkjes, moestuintjes... Ze versterken het buurtgevoel en de sociale cohesie.