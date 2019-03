De 5 meest draagbare lentetrends die je overal gaat zien opduiken Timon Van Mechelen

21 maart 2019

10u05 0 Style De lente is vanaf vandaag officieel in het land, het ideale moment dus om de catwalks af te speuren en de meest draagbare trends voor het nieuwe seizoen op een rijtje te zetten. Deze 5 ga je de komende maanden naar onze voorspelling overal zien opduiken.

1. De flosdraadsandaal

Deze schoen lijkt zo uit een aflevering van ‘Sex and the City’ te komen. De flosdraadsandaal heeft zoals de naam al zegt bandjes die letterlijk zo dun zijn als flosdraad en meestal ook een klein hakje. Comfortabel en elegant en bovendien nu al overal te vinden bij de grote modeketens. Gespot bij onder andere The Row, Tibi, Rejina Pyo en Isabel Marant.

Rode sandalen van Arket, € 175, online en in de winkels te koop.

Zwarte sandalen van Zara, € 49,95, online en in de winkels te koop.

2. Het werkmansjasje

Voor mannen is het al veel langer dan vandaag een trend om werkkledij – maar dan niet echt om op een bouwverf te gaan staan – in het dagdagelijkse leven te dragen. Nu gaan ook vrouwen massaal voor de bijl. Het Franse Le Mont St Michel maakt al jaar en dag de meest iconische en kwalitatieve werkmansjasjes, maar ook bij talloze ketens vind je mooie exemplaren.

Wit jasje van Le Mont Saint Michel, € 240, o.a. online te koop.

Beige jasje van COS, € 89, online en in de winkels te koop.

3. All black everything

Zwart geeft je misschien niet direct een lentegevoel, maar ontwerpers stuurden toch heel wat zwarte outfits de catwalk op tijdens hun lente- en zomershows voor 2019. Als reactie op het Instagramtijdperk waarin alles gekleurd en beprint moet zijn omdat dat beter pakt op foto, werd vaak genoemd als reden. Belangrijk bij een volledig zwarte outfit is dat je het interessant houdt door te spelen met structuren en silhouetten, zoals gezien bij Rick Owens, Comme des Garçons en Ann Demeulemeester.

Hemd van H&M Studio, € 69,99, online en in geselecteerde winkels te koop.

Jeansrokje van Levi’s, € 59,95, online en in de winkels te koop.

4. De lange gebloemde jurk

“Florals? For spring? Groundbreaking.” Iedereen die de film ‘The Devil Wears Prada’ heeft gezien, weet waar we het over hebben. Miranda Priestly van het modeblad Runway maakt één van haar werknemers met de grond gelijk nadat het arme schaap had voorgesteld om in de lente-editie van het magazine uit te pakken met bloemenprints. Toch blijven bloemen het jaar na jaar goed doen, met de lange gebloemde jurk met stip op 1. Onder andere gespot bij Munthe, Coach en Samsøe & Samsøe.

Gele bloemenjurk van Samsøe & Samsøe, € 149, online en in de winkels te koop.

Blauwe jurk van Selected Femme, € 199,99, online te koop.

5. De boilersuit

De boilersuit mag dan wel lijken op een overall van werklui, hij is ietsje getailleerder en gemaakt van mooiere materialen. Beschikbaar met korte en lange mouwen en het moet altijd een tikkeltje te groot. Onder andere gespot bij Celine, Alexa Chung, Hermès en Stella McCartney.

Blauwe boilersuit van Swildens, € 175, online te koop.

Groene boilersuit van Edited, € 79,90, online te koop.