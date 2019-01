De 5 leukste samenwerkingen van het moment Timon Van Mechelen

23 januari 2019

12u02 0 Style We worden om de oren geslagen met samenwerkingen tussen verschillende merken en ontwerpers. Een overzicht van 5 nieuwe collabs waar we naar uitkijken.

1. Uniqlo x Christophe Lemaire

De samenwerking tussen de Franse ontwerper Christophe Lemaire en de Japanse keten Uniqlo is niet nieuw meer. Ondertussen is de man zelfs artistiek directeur van de keten, maar elk seizoen ontwerpt hij toch nog een ‘U-collectie’ voor Uniqlo. Een premium lijn waarvoor materialen van hoge(re) kwaliteit gebruikt worden, waarbij iets meer geëxperimenteerd wordt qua technieken en designs, zonder de identiteit van Uniqlo te verliezen; namelijk simpele en degelijke kleding die resoneert bij mensen wereldwijd. En niet te vergeten: het moet vooral ook allemaal betaalbaar blijven. In deze lente-zomercollectie vallen vooral alle felle kleuren op en werd er voor het eerst ook linnen gebruikt.

Een deel van de collectie is vanaf 31 januari beschikbaar in de winkel in Brussel, in april komt het andere deel. In de winkel in Antwerpen zal alleen een selectie verkocht worden op de bovengenoemde data.

2. Daily Paper x Havana Club

Op het eerste gezicht zou je denken dat een internationale rumproducent en een Nederlands streetwearmerk weinig gemeen hebben met elkaar. Toch zagen Havana Club en Daily Paper wel iets in een samenwerking met elkaar, waarbij ze naar eigen zeggen een ode gebracht hebben aan de basiswaarden van beide merken: authenticiteit, traditie en eclecticisme. Het resultaat is een kledinglijn bestaande uit 8 stukken die volledig in het zwart en goud uitgevoerd is en waarbij een gouden ketting centraal staat als terugkerend element.

Van het T-shirt, de hoodie, de jas, de riem, sjaal en vergulde heupflacon zijn 250 stuks verkrijgbaar tussen 28 januari en 10 februari bij Smets Store in Brussel en Monar in Antwerpen.

3. Oliver Peoples x The Row

Van street naar high end fashion: The Row, het label van Ashley en Mary-Kate Olsen, en Oliver Peoples hebben samen een collectie exclusieve zonnebrillen ontworpen. 9 brillen om exact te zijn, gemaakt van acetaat en aluminium. Sober, maar wel monturen die niet onopgemerkt voorbij gaan. De capsule telt 4 nieuwe modellen: Aero LA, Victory LA, BA CC en LA CC. 3 daarvan zijn uniseks, op één lijn met de recente lancering van The Rows allereerste mannencollectie. Verder zijn de bekende modellen After Midnight, Brownstone 2 en Board Meeting 2 nu ook beschikbaar in nieuwe kleuren.

De collectie is vanaf midden februari verkrijgbaar in de eigen winkels van The Row en Oliver Peoples, en in geselecteerde verkooppunten.

4. Reebok x Victoria Beckham

Het is niet de eerste keer dat Victoria Beckham en Reebok samenwerken, maar deze keer is hun collectie uitgebreider dan anders. De twee pakken samen namelijk uit met een volledige sportlijn, inclusief een paar sneakers, een jasje, een trui en een trainingspak. In een kleurenpalet van zilver, camel, grijs, oranje en zwart en wit. “Ik wou een collectie creëren die perfect past bij een druk dagschema zoals dat van mij. De items zijn technisch genoeg gemaakt voor de gym, maar ze zijn anderzijds ook simpel zodat ik ze makkelijk kan integreren in mijn dagdagelijkse levensstijl. Ik heb bovendien alle stukken al uitgetest tijdens sportsessies,” aldus Beckham.

De collectie is nu online te koop.

5. Kim Jones x KAWS x Dior

Toen Kim Jones vorig jaar aangesteld werd als nieuwe artistiek directeur van de mannencollectie van Dior, kondigde hij al snel een samenwerking aan met de Amerikaanse kunstenaar Brian Donnelly, beter bekend als KAWS. We hebben er even op moeten wachten, maar de collectie is nu online en in de winkels van Dior te koop en bevat onder andere hoodies, T-shirts, broeken en sokken. Allemaal in zowel zwart als wit uitgevoerd.

De collectie is online en in de winkels van Dior te koop.