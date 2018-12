De 5 beste webshops om oude kleren op te verkopen Timon Van Mechelen

26 december 2018

11u03 0 Style Heb je nog kleren liggen die je beu bent en wil je graag een centje bijverdienen zonder dat je daarvoor je luie zetel uit hoeft? Lang leve het internet! Er zijn tal van websites waarop je tweedehandskledij kunt (ver)kopen. Onze 5 favorieten.

1. United Wardrobe

Zowel in ons land als in onze buurlanden is de website van United Wardrobe erg populair. Vooral voor goedkopere stuks waar je vanaf wil, is deze site handig. Duurdere stukken krijg je hier moeilijker op verkocht. Extra handig is dat je alles ook via de app op je telefoon kan doen, van foto’s uploaden en de prijs bepalen tot onderhandelen op pakweg een paar sneakers dat je van iemand wil overkopen. In ruil moet je een klein deel van je opbrengst afgeven aan hen, maar dat bedrag blijft redelijk beperkt.

Meer info: unitedwardrobe.com.

2. Join The Cycle

Geen zin of tijd om je overbodige stukken zelf op een tweedehandswebsite te plaatsen? Dan kun je terecht bij het Belgische ‘Join The Cycle’. In 2017 opgericht door de 2 zussen Liesbet en Aagje Borms. Zijn verkopen je garderobe in jouw plaats, en daar geef je 50% van de opbrengst voor af. “Mensen kunnen een afspraak maken en hun spullen bij ons binnenbrengen. Duur of minder duur merk, dat doet er niet toe. Ons enige selectiecriterium om iets aan te nemen, is of men het zélf nog zou kopen of dragen. De spullen krijgen een prijs, worden gefotografeerd en online gezet. Op het einde van elke maand ontvangt de verkoper de opbrengst van wat er verkocht is. Wat na verloop van tijd - zes maanden - niet verkocht raakt, mag de klant weer ophalen of aan een goed doel schenken," vertelden ze ons daar eerder over.

Meer info: jointhecycle.be.

3. Vestiaire Collective

Van een iets andere orde is het Franse Vestiaire Collective, naar eigen zeggen marktleider in tweedehands luxe en premium mode. Een oude trui van een goedkope kledingketen krijg je hier niet op kwijt, wel een tas van Chanel of een paar laarsjes van bijvoorbeeld Dries Van Noten. Zelf moet je geen foto’s maken of iets anders regelen. Je moet je kleren naar hen opsturen en zijn doen de rest. Een team van experts checkt wel eerst of je items authentiek en onbeschadigd zijn, het kan dus zijn dat ze sommige stukken afkeuren. Wanneer je stuk verkocht is, krijg je een mail en wordt het geld op je rekening gestort. Je geeft een flink deel van de opbrengst af, op een paar schoenen dat je verkoopt voor € 250 geef je bijvoorbeeld € 86 af, maar je moet natuurlijk zelf wel weinig doen.

Meer info: vestiairecollective.be.

4. The Next Closet

In dezelfde categorie maar dan iets kleinschaliger, is er het Nederlandse The Next Closet. Opgericht in 2013 door Thalita van Ogtrop en Lieke Pijpers om de modewereld te verduurzamen. Op het platform kun je als verkoper kiezen tussen twee opties: een premium service waarbij de items voor jou worden gefotografeerd en upgeload en een gratis dienst waarbij je alles zelf doet. Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen, zo is er bijvoorbeeld een index waarbij eerlijke merken groen gemarkeerd worden. Het bedrijf verdient geld door een commissie van 20% op de prijs van kledingitems te nemen. Extra leuk is dat ze samenwerkingen aangaan met Belgische en Nederlandse influencers, zodat je ook hun kleerkast kunt shoppen.

Meer info: thenextcloset.com.

5. Sociale Media

Last but not least is er natuurlijk nog sociale media. Er zijn tal van gesloten en open Facebook-groepen waarop je je spullen kunt doorverkopen, al is ook de Marketplace-functie hier erg handig voor. Je moet er niets op afgeven, maar je hebt natuurlijk ook niet de veiligheid en de authenticiteit die de gespecialiseerde websites wel garanderen.