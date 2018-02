De 49-jarige Christy Turlington wordt mooier met de jaren bewijst ze in H&M-campagne Timon Van Mechelen

13 februari 2018

12u47 0 Style Het Amerikaanse topmodel Christy Turlington Burns is het gezicht van de nieuwe Conscious Exclusive collectie van H&M. En ondanks haar 49 lentes ziet ze er nog minstens even goed en misschien zelfs beter uit dan ooit.

Voor H&M is dit al de zevende Conscious Exclusive collectie, een terugkerende collectie waarbij de Zweedse modeketen wil aantonen dat je ook op een duurzame manier mooie kleren kunt produceren. Naast Tencel, gerecycleerd polyester en biologisch linnen, voegt H&M deze keer ook Econyl en gerecycleerd zilver toe aan de lijn. Econyl is geweven in een delicate transparante stof met indrukwekkend borduurwerk op een witte kanten trouwjurk, of verwerkt tot een romantische donkergrijze-blauwe kanten mini-jurk met lange mouwen. Het gerecycleerde zilver werd gebruikt voor de sieraden.

“Als onderdeel van deze campagne heb ik veel geleerd over duurzame materialen en hoe ver we zijn gekomen. De collectie is erg vrouwelijk en elegant,” zegt Christy Turlington Burns er zelf over in een persbericht.

De foto's werd genomen door Mikael Jansson met naast Turlington Burns, die naast model ook oprichtster van de organisatie voor de gezondheid van moeders 'Every Mother Counts', ook het Litouwse model Giedré Dukauskaité in de hoofdrol.