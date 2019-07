De 3 grootste jeanstrends waar mensen online naar zoeken Timon Van Mechelen

14 juli 2019

18u05 1 Style De skinny jeans was de afgelopen jaren niet uit het modebeeld weg te denken, maar volgens Lyst, een zoekmachine die zich specifiek op de modewereld richt, zijn consumenten nu op zoek naar iets anders op vlak van denim. Ze sommen een aantal van de meest populaire zoekopdrachten op van het moment.

1. De losse jeansbroek

Drie jaar geleden werd voorzichtig al gefluisterd dat de skinny jeans passé is, maar nu lijken mensen ook daadwerkelijk minder strakke broeken te kopen. De zoektocht naar ‘loose jeans’ oftewel losse jeans is het afgelopen jaar met maar liefst 135% gestegen volgens Lyst. En dan nog het liefst een model dat hoog in de taille zit en met een rechte pijp. De zogenaamde mom jeans.

Van links naar rechts: Monki, € 40, online en in de winkels te koop. Façon Jacmin, € 175, online en in de winkel te koop. Levi’s, € 124,95, online en in de winkels te koop.

2. Setjes in jeans

Een rokje of broek van jeans met daarboven een jasje in dezelfde kleur, blijkt razend populair te zijn volgens Lyst. De zoekopdrachten naar dat soort setjes is de afgelopen maanden met maar liefst 250% gestegen. Waarschijnlijk met dank aan het festivalseizoen. Ook wij spotten op de Belgische festivals al heel wat van dat soort setjes.

Van links naar rechts: Weekday, € 60 + € 40, online en in de winkels te koop. Denham, € 199,95 + € 99,95, online en in de winkel te koop. Wrangler, € 99,95 + € 89,95, online te koop.

3. Het werkmanspak

We schreven al verschillende keren op nina.be dat het werkmanspak of zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: ‘boilersuit’ erg populair is. Dat blijkt nu ook uit de zoekopdrachten op Lyst waar de afgelopen maanden 120% vaker naar de volledige denimlook werd gezocht.

Van links naar rechts: Arket, € 75, online en in de winkels te koop. Lois Jeans, € 169,95, online te koop. G-Star, € 126,95, via Zalando.