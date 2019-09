De 3 belangrijkste truientrends om je voor te bereiden op het herfstweer Timon Van Mechelen

04 september 2019

12u01 1 Style Het lijkt voorbij met het zomerweer: heel de week halen we niet veel meer dan 20 graden. Het ideale moment dus om even vooruit te kijken en op basis van de modeshows voor de herfst- en winter van 2019 de belangrijkste truientrends voor het najaar te spotten.

1. Fair Isle

Fair Isle-breiwerk, met de typische motiefjes, is dit najaar niet alleen meer weggelegd voor de feestdagen. Gespot op de catwalks bij Altuzarra, Celine, R13 en Chanel.

1/ C&A, € 19,90, online en in de winkels te koop.

2/ Terre Bleue, € 139,90, online en in de winkels te koop.

3/ Le Mont St. Michel, € 180, o.a. online te koop.

4/ Howlin’, € 240, o.a. online te koop en bij Morrison Shop in Antwerpen.

2. De hoge rolkraag

Hoge rolkragen domineerden de catwalks en zijn bovendien ideaal om keelontstekingen te vermijden. In zwart, grijs en wit, maar ook in fellere kleuren. Onder meer gezien bij Dries Van Noten, Tory Burch, Gabriela Hearst en Pringle of Scotland.

1/ Caroline Biss, € 160, online en in de winkels te koop.

2/ Essentiel Antwerp, € 195, online en in de winkels te koop.

3/ COS, € 79, online en in de winkels te koop.

4/ Samsøe & Samsøe, € 219, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

3. Grafische prints

Bij onder meer Gucci en Valentino, voegden grafische sweaters iets cleans en verfrissends toe aan de looks. Hoe uitgesprokener hoe beter leek wel het credo op de catwalk. Ga voor strepen, ruiten of net levensechte bloemen en ook qua kleur kan eigenlijk alles.

1/ Fabienne Chapot, € 89,99, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

2/ & Other Stories, € 89, online en in de winkels te koop.

3/ Uniqlo x Ines de la Fressange, € 39,90, online en in de winkels te koop.

4. Eric Bompard, € 495, online en in de winkels te koop.