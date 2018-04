De 28 lekkerste nieuwe parfums voor de zomer Eva Van Driessche

29 april 2018

Niets brengt je zo snel in een zomerse stemming als een nieuw fris parfum. Welk type kies jij?

1. Bloemenmeisje

De geur: deze parfums geuren naar een zomertuin. Zachte houtgeuren, meisjesachtige bloesems die je jeugdig doen voelen en friszoet zongerijpt fruit.

De vrouw: jij houdt van de natuur, van een wandeling door het groen, van blootsvoets in de tuin dansen. Je bent een absolute romanticus en hebt altijd bloemen in huis.

1. Ruikt naar een Engels bloemenveld ’s morgens vroeg met jong groen graan.

Jo Malone Green Wheat & Meadowsweet uit de English Fields collection € 56 bij Planet Parfum en Senteurs d’Ailleurs

2. De lieve theeroos vormt een ideaal romantisch parfum voor jonge actrice Chloë Grace Moretz.

Coach Eau de parfum € 39 (30 ml) in de parfumerie

3. Braambessen, madeliefjes en dat in een zonnige gourmandgeur.

Daisy Love van Marc Jacobs € 73,33 (50 ml) eau de toilette

4. Duizenden bloemblaadjes van Bulgaarse rozen en viooltjes gemengd met sensuele muskus en vanille. Deze parfumgel breng je met een donsje aan in je hals of decolleté, heerlijk licht. Flower by Kenzo le cushion € 39,50 exclusief bij Planet Parfum

5. Een groene geur die je aan een bloeiende tuin doet denken met de geur van frisse blaadjes en bloemen die ontluiken.

Gucci Bloom Acqua di Fiori € 80 (edt 50 ml) in de parfumerie

6. Een balans tussen de frisheid van mandarijn, neroli en frangipani bloesem en zoetheid van kokosnoot, amandelmelk en vanille.

Dolce Garden eau de parfum van Dolce & Gabbana € 69 (30 ml)

7. Een frisse wandeling in de tuin waar je citroen, pompelmoes en zonovergoten passievrucht ruik en het ochtendauw.

Aqua Allegoria Passiflora van Guerlain € 95 (125 ml) in de parfumerie

8. Het beste van het ochtendgloren en een nieuwe zonsopgang: mandarijn, jasmijn, magnolia en zwarte bessen vormen een intense natuurgeur.

Le Jour Se Lève eau de parfum van Louis Vuitton € 210 (100ml) www.louisvuitton.com

9. Een fris geurwater dat je het gevoel geeft dat je in de schaduw van een vijgenboom een boek zit te lezen. Niet de vruchten zelf, maar de blaadjes van de boom maken de geur groener en minder zoet.

Feuille de Figuier van Roger & Gallet € 21,95 in apotheek en parfumerie

10. Een aardse geur van eikenmos met zoete mirabelpruim en verder een zachtheid van fresia en bloemen. De geur voor dames met wanderlust.

Nomade van Chloë € 61,11 (edp 30 ml) in de parfumerie

2. Splash!

De geur: deze frisse geuren geven je van 's ochtends vroeg een helder hoofd. Watergeuren of zomerse citrusparfums die je in overvloed kan aanbrengen. Ze zijn ook vaak uniseks en lekker bij zowel mannen als vrouwen.

De vrouw: jij houdt van water, de zee, van zwemmen, van zeilen of van surfen. Je bent eerder sportief en je kledingstijl is minimalistisch of eerder praktisch. Jeans met een hemdje.

11. De geur van het Franse kustdorpje Saint-Jean-Cap-Ferrat, mandarijnbomen in een zachte zeebries.

Eau de Givenchy € 83,50 vanaf 24 mei in de parfumerie

12. Een duik vanaf een zeilboot in de azuurblauwe zee rond het Griekse eiland Paros. Past zowel voor mannen als voor vrouwen. Replica Sailing Day Van Maison Margiela Paris € 115 (100 ml) bij Ici Paris XL

13. Welkom in de Caraïben, waar je een cocktail van meloen, munt en ananas drinkt.

Davidoff Cool Water Caribbean Summer edition € 40,62 in de parfumerie

14. Een watergeur opgefrist met limoen, munt en mimosa.

Aqua Celestia forte van Maison Francis Kurkdjian Paris € 130 (70 ml), vanaf mei bij www.senteursdailleurs.com

15. Zonovergoten bergamotbomen uit Calabria vormen het hart van deze vrolijke geur.

Bergamote Soleil van Atelier Cologne € 60 voor 30 ml bij Ici Paris XL en eigen winkels

16. De ultieme watergeur in een zomerse versie met tropisch fruit.

Issey Miyake summer edition € 69 in de parfumerie

17. De geur van chinotto, een zeldzame fruitsoort uit Ligurië, doet denken aan een ochtendwandeling langs de rotsachtige kustlijn. Chinotto di Luguria van Acqua di Parma € 78 (75 ml)

18. Een zalige ochtend in Sicilië waarop je de vers geplukte citroenen al ruikt en een beetje jasmijnbloesem in de lucht.

Sicilian Sunrise van &OtherStories € 30 www.stories.com

3. Pink Power

De geur: sensueel, sexy, een tikje zoet, maar vooral opvallend. Dit parfum mag iedereen rondom je ruiken!

De vrouw: je gaat voluit voor vrouwelijkheid. Lief, maar vrijgevochten, zacht maar ook zelfzeker, zoet maar met flink wat peper erbij en alles overgoten met een vleugje Franse elegantie. Jij bent geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

19. Het gezicht van deze geur is Angelina Jolie, één bom vrouwelijkheid. Haar geur? Een overdosis jasmijn en een lavendel-vanilleakkoord.

Mon Guerlain Eau de parfum Florale € 92 (50 ml) vanaf 1 mei in de parfumerie

20. Speels als een minirok met gekonfijte mandarijn, oranjebloesem en romig sandelhout. Een tikje sexy.

Courrèges Mini Jupe € 73 (50 ml) bij Planet Parfum

21. Een zachte bloemengeur die zowel fris als sensueel aanvoelt door zoete zwarte bes en musk.

Miu Miu L’Eau Rosée eau de toilette € 74 (50 ml) in de parfumerie

22. Een geur die mooi op je huid tot zijn recht komt dankzij een sluier van muskus, sexy hout, patchouli en jasmijn.

Quatre van Boucheron € 94 (100 ml) in de parfumerie

23. Roze peper, groene mandarijn en mooie fresia en oranjebloesem. Een echt elegante geur.

Boss The Scent for her eau de toilette € 54 (30 ml)

24. Een pittige, verslavend zoete bloemengeur met een zomers citrusaccent.

Flowerbomb La vie en rose van Viktor & Rolf limited sparkling edition € 70 (50 ml) bij Planet Parfum en Inno

25. Neem jezelf niet te serieus, is de baseline van deze vrolijke fruitige geur met zoete amandelbloesem.

Kenzo World Eau de Toilette € 43,50 in de parfumerie.

26. Een geur voor modemeisjes met een fruitig litchi-akkoord en suikerbonen in het hart. Poederachtig sensueel.

Dans Ma Bulle van Carven € 49,90 (edp 30 ml) www.carven-parfums.com

27. Een Frenchic parfum dat de Parijse elegantie en charme vat met vioolblaadjes en roze peper.

Mademoiselle Rochas eau de toilette € 42 (30 ml)

28. Een tedere huidgeur met sappige wijnperzik en grapefruit en witte jasmijn.

Modern Princess eau sensuelle van Lanvin € 35 (30 ml) in de parfumerie