De 20 meest memorabele outfits uit Sex and the City Timon Van Mechelen

06 juni 2018

12u55 3 Style Vandaag is het exact 20 jaar geleden dat Sex and the City voor het eerst op de buis kwam. We goten eerder vandaag de beroemde serie al in Vandaag is het exact 20 jaar geleden dat Sex and the City voor het eerst op de buis kwam. We goten eerder vandaag de beroemde serie al in 20 cijfers , maar voor de gelegenheid doen we daar ook nog eens de 20 meest memorabele outfits bij.

Style 1.

De extravagante trouwjurk van Vivienne Westwood die Carrie droeg toen Mr. Big haar liet staan aan het altaar. Het kleed in kwestie is nu trouwens te bewonderen in de winkel van de Britse ontwerper in New York.

2.

Deze flashback naar Miranda in de jaren tachtig kregen we te zien in de tweede film van SATC. Let vooral ook op de details zoals de witte pumps in haar totebag.

3.

Voor SATC werden naamkettingen geassocieerd met tienermeisjes, Carrie maakte er eigenhandig een mode-item van dat twintig jaar later nog steeds razend populair is.

4.

Deze korte, rode, glitterjurk met U-hals is één van Charlottes meest uitdagende outfits uit de serie. Het belichaamt exact wat hip was in de jaren 2000, gedragen door voormalige it-girls als Paris Hilton en Lindsay Lohan.

5.

Carrie probeerde er zo 'Frans' mogelijk uit te zien, toen ze Mr. Big ging vertellen dat het geen probleem is dat hij een tijdje naar Parijs verhuist. Ze zou zich vast een trendsetter voelen als ze wist hoe populair de baret nu is.

6.

Toen de dames op bezoek waren in The Playboy Mansion, beschuldigde Samantha een vrouw er onterecht van haar (neppe) Fendi tas gestolen te hebben. Ze vlogen uiteindelijk alle vier buiten.

7.

Je wordt maar één keer 50 en Samantha straalde alvast - letterlijk - op haar grote dag in een korte glitterjurk.

8.

Charlotte bewees dat je er zelfs hoogzwanger stijlvol kunt bijlopen in een jurk met stippen en roze trenchcoat.

9.

En de prijs voor meest nutteloze riem van het jaar gaat naar ...

10.

Een pyjama met een bontjas, parelketting, enkellaarsjes en glittermuts combineren? Zelfs daar komt Carrie mee weg.

11.

Charlotte gaf twee keer haar ja-woord in de serie. De eerste keer in een prachtige jurk van Vera Wang, de tweede keer in een kleed van Badgley Mischka. Eat that Meghan Markle!

12.

Samantha bewees dat je er zelfs tijdens een chemokuur nog geweldig kunt uitzien.

13.

Nog zo'n typische jaren 2000 outfit, duidelijk geïnspireerd door wat J-Lo toentertijd droeg.

14.

Het overhemd van je vriendje dragen, had nooit nog dezelfde betekenis nadat Carrie in deze outfit verscheen.

15.

Modieuzer dan dit gaat het niet worden: Carrie draagt een volledige look van Azzedine Alaïa, Charlotte een jas van Burberry en Miranda een ensemble van Prada.

16.

Wie herinnert zich het moment niet meer dat Samantha in een witte bontjas overgoten werd met dierenbloed door actievoerders van PETA? Haar welverdiende loon als het van ons afhangt.

17.

Toen Charlotte er éxact uitzag als Elizabeth Taylor in deze roze jurk met grote zonnebril.

18.

Compleet over the top voor een sportwedstrijd, maar net daarom zo iconisch.

19.

Een van de zeldzame momenten dat Charlotte eens buitenkwam in een meer experimentele outfit.

20.

Om af te sluiten een outfit die Carrie van top tot teen typeert: die krullen, dat korte jurkje met gigantische bloem, de sigaret en de gouden laarzen. Het straalt gewoon haar personage uit.