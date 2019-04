De 15 meest iconische outfits van celebrities op Coachella TVM

12 april 2019

15u45 0 Style Vandaag 12 april gaat het eerste weekend van Coachella van start. En zoals je misschien wel weet, staat het muziekfestival in Californië niet alleen bekend om wat je er kan horen, maar ook om wat je er kan zien. Alle A-list celebrities komen er namelijk samen en paraderen op de weide rond in fantastische outfits. Daar brengen we uiteraard uitgebreid verslag van uit. We beginnen alvast met een overzicht van de meest iconische outfits van de sterren als voorproefje.

1. Vanessa Hudgens - 2012

Een bloemenkroon, een grote zonnebril, een afgeknipte jeansshort en bruine cowboylaarzen. Anno 2019 hét festivaluniform van ongeveer elke vrouw, actrice Vanessa Hudgens droeg het 7 jaar geleden al. Een trendsetter, of hoe noem je dat.

2. Alexa Chung - 2010

It-girl Alexa Chung vergaarde haar status van stijlicoon op Coachella en met name op de editie van 2010 toen ze nog datete met Alex Turner van de Britse band Arctic Monkeys. Ze is hier te zien in een playsuit, kakigroen werkmansjasje en espadrilles.

3. Katy Perry - 2012

Zangeres Katy Perry toonde de wereld hoe trots ze op haar lijf is in een transparante bloemenjurk.

4. Kate Bosworth - 2010

De Amerikaanse actrice is een trouwe Coachella-ganger. Op de editie van 2010 waren het vooral haar schoenen die iedereen opgemerkt had: de sneakers met hak van ontwerpster Isabel Marant. Kort daarna liep elke fashionista ter wereld erop rond.

5. Beyoncé - 2010

Alsof ze een doodnormale festivalganger is, werd zangeres Beyoncé in 2010 gespot in een simpel T-shirt en afgeknipte jeansshort. Later die avond verscheen ze samen met haar man op het podium om Forever Young te zingen.

6. Rihanna - 2015

‘s Avonds kan het ook in Californië al eens kouder worden en dat loste Rihanna handig op door een lila (nep)bontjas te dragen en roze laarzen van Dr. Martens.

7. Emma Watson - 2012

De ‘Harry Potter’-actrice droeg een jurkje met zebraprint, een lieflijke cardigan en een handtasje van Mulberry. Ze werkte haar look af met een grote bruine hoed om haar gezicht tegen de zon te beschermen. Ze is hier te zien op de foto met actrice Lily Collins.

8. Kendall Jenner - 2014

Vroeger werd model Kendall Jenner naar eigen zeggen vaak gepest met haar kleine borsten. In 2014 maakte ze een statement door een sweater te dragen met daarop de tekst: ‘I have no tits’ of ‘Ik heb geen borsten’.

9. Bella Thorne - 2018

In navolging van Katy Perry, koos actrice Bella Thorne vorig jaar eveneens voor een transparante jurk. Ze maakte de look af met een hippe ‘bakerboy hat’ en zilveren laarsjes.

10. Jared Leto - 2014

Te midden van de ‘ombre’ haartrend (waarbij de lokken onderaan lichter van kleur zijn, nvdr.) verscheen zanger en acteur Jared Leto op Coachella met het kapsel. Menig lifestylewebsites schreven lovende artikels over zijn lange “jaloersmakende” haren.

11. Solange Knowles - 2013

Tussen alle festivalgangers in afgescheurde jeansbroekjes, was daar zangeres Solange - zus van Beyoncé - in een klassiek geel jurkje van Dolce & Gabbana en bijhorende hakken.

12. Taylor Swift - 2016

Het was de eerste keer dat zangeres Taylor Swift in het openbaar verscheen met haar platinablonde kapsel. Een stijlbreuk volgens velen.

13. Kylie Jenner - 2017

Ze lijkt hier eerder te poseren op een rode loper dan op een festivalweide, voor Kylie Jenner lijkt er weinig verschil tussen de twee.

14. Bella en Gigi Hadid - 2018

In een matchende outfit, zoals het zussen betaamt.

15. Rihanna - 2018

Ondanks de vele celebs op Coachella, blijft lang niet iedereen het even leuk vinden om continu aangesproken te worden. Rihanna vond er vorig jaar niets beter op dan een bivakmuts te dragen. Wel eentje van Raf Simons voor Calvin Klein, dat dan weer wel.