De 10 meest iconische catwalkmomenten ooit Timon Van Mechelen

18 oktober 2019

13u17 2 Style Begin jaren 90 dansten alle supermodellen samen op de catwalk, Madonna ging wat later uit de kleren voor haar goede vriend Jean Paul Gaultier en Kate Moss stak dan weer een sigaret op tijdens haar loopje. Modeshows hebben doorheen de jaren altijd al voor heel wat opvallende momenten gezorgd. Wij lijsten er een aantal van op.

Versace herfst/winter 1991

Toen wijlen Gianni Versace nog springlevend was (de ontwerper werd in 1997 vermoord voor zijn huis in Florida, nvdr.) begin jaren 90, boekte hij dé 4 supermodellen van het moment voor het eerst samen. Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell en Christy Turlington dansten in minijurkjes op de catwalk op het nummer ‘Freedom’ van George Michael.

Jean Paul Gaultier herfst/winter 1992

In 1982 ontwierp Jean Paul Gaultier de iconische puntbeha die Madonna droeg tijdens haar ‘Blonde Ambition’-tour in 1990. Dik 2 jaar later wou de popster nog wat meer opvallen en deed ze haar jasje uit op de catwalk waardoor haar blote borsten zichtbaar werden. Gaultier stond erbij en zag dat het goed was. Hand in hand en breed lachend liep het duo weer van de catwalk af.

V ivienne Westwood herfst/winter 1993

In 1993 maakte Naomi Campbell naam toen ze op de catwalk viel met een paar platformschoenen van Vivienne Westwood aan haar voeten. De foto’s gingen de wereld rond, vooral omdat Campbell de situatie weglachte en na het incident met een grote glimlach verder liep. De schoenen in kwestie werden later ook tentoongesteld in het Victoria en Albert Museum in Londen en in 2015/2016 in het MoMu in Antwerpen.

Alexander McQueen lente/zomer 1999

Deze show was één van McQueens meest ambitieuze shows. Zo liep de Amerikaanse atlete Aimee Mullins, die geen onderbenen heeft, mee op beenprotheses die de ontwerper speciaal voor haar had gemaakt. En toen moest de finale nog komen. Model en ballerina Shalom Harlow stond op een draaiend plateau in een witte strapless jurk. Twee robotten bespoten haar met zwarte en gele verf.

Victoria’s Secret 2002

Dierenrechtenactivisten van PETA bestormden in 2002 de show van Victoria’s Secret toen Gisele Bündchen de catwalk opwandelde. Het model droeg vroeger namelijk veel bont. Ze hielden bordjes op die lazen ‘Gisele Fur Scum’ of ‘Gisele bont uitschot’.

Fendi lente/zomer 2008

In 2007 huurde Karl Lagerfeld een deel van de Chinese Muur af voor de show van modehuis Fendi. Het hele spektakel kostte om en bij de 12 miljoen euro, nam 2 dagen in beslag om ter plaatse voor te bereiden en er werden maar liefst 88 verschillende looks getoond.

Louis Vuitton herfst/winter 2011

Toen topmodel Kate Moss doodleuk een sigaret opstak tijdens de show van Louis Vuitton kwam ze in een storm van kritiek terecht. Zeker omdat net die dag ook de National No Smoking Day plaatsvond. Zelf leek de Britse rebel zich er weinig van aan te trekken.

Chanel lente/zomer 2015

Tijdens de voorstelling van lente-en zomercollectie voor 2015 van Chanel streden modellen op de catwalk voor vrouwenrechten. Hoewel creatief directeur Karl Lagerfeld door critici beschuldigd werd de feministische beweging te misbruiken voor eigen commercieel gewin, blijft het één van de meest memorabele shows in de geschiedenis van de het merk.

Rick Owens herfst/winter 2015

De Amerikaanse ontwerper Rick Owens deed in 2015 heel wat wenkbrauwen fronsen toen halverwege zijn catwalkshow plots modellen de catwalk opliepen met hun lid open en bloot. De hashtag #dickowens zag al snel het levenslicht op sociale media.

Chanel herfst/winter 2020

Begin deze maand liep Marie Benoliele, ook wel bekend als Marie S’Infiltre, een comédienne en YouTube-ster, plots mee op de catwalk tijdens de modeshow van het Franse modehuis in Parijs. Gigi Hadid wist haar uiteindelijk van de catwalk te leidden samen met een groepje andere modellen.