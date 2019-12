De 10 grootste beautytrends van het voorbije decennium Liesbeth De Corte

27 december 2019

08u55 0 Style Het decennium loopt bijna ten einde – het ideale moment om terug te blikken op de grootste beautytrends van de voorbije 3.652 dagen. Van ombré tot contouring en volle wenkbrauwen: deze zaken hielden beautygoeroes in de ban.

2010: Donuts en dotjes

Knotjes zijn altijd een populaire kapselkeuze geweest, maar in 2010 mochten ze plots groter zijn. Héél wat groter. In dat jaar liepen heel wat vrouwen immers rond met de donut-dot, ook wel de ballerinaknot of sock bun genoemd. De donut was dan ook een onmisbaar haaraccessoire voor deze strakke, opgestoken coupe.

2011: Woeste wenkbrauwen à la Cara Delevingne

In 2011 veroverde voormalig topmodel Cara Delevingne de modewereld. Vooral haar jaloersmakende volle wenkbrauwen sprongen in het oog. Eigenhandig maakte ze een einde aan de fijn geplukte wenkbrauwen die zo populair waren in de jaren 90. En daar zijn we haar nog steeds ontzettend dankbaar voor.

2012 : Ombré maakt nonchalante uitgroei hip

Niets zo lastig als iedere maand naar de kapper hollen voor een nieuwe kleurspoeling. In 2012 diende er zich een oplossing aan: de ombré. Bij deze kleuring werd er een zachte overgang gecreëerd van een donkere kruin naar iets lichtere lengtes en punten. Zo viel die uitgroei minder snel op en kon je langer genieten van een blonde coupe.

2013: Crèmes volgens het alfabet

In beautyland durven ze al eens jongleren met letters. Zo doken in 2013 eerst de BB-crèmes op, vervolgens de CC en de DD-crèmes. Alle drie waren ze een soort ‘alles-in één’-producten om je huid te verzorgen. Later werden de dubbele-alfabetlettercrèmes nog uitgebreid met EE en GG, maar die werden nooit een groot succes.

2014: Contouren als Kim K

Nu is het volledig ondenkbaar, maar enkele jaren geleden was Kim Kardashian nog relatief onbekend. Daar kwam uiteraard verandering in met de realityserie Keeping Up with the Kardashians, maar ook dankzij haar voorliefde voor contouring. Deze techniek berust op verschillende tinten concealer, foundation en bronzer om zo jukbeenderen te toveren en het gezicht slanker te doen lijken.

2015: De invloed van influencers, met Kylie Jenner op kop

Als Kim Kardashian de voortrekker van contouren was, is Kylie Jenner het gezicht van ‘Instagram make-up’. Hoewel ze in de beginjaren vooral het onopvallende zusje in de familie was, is ze uitgegroeid tot een van de grootste influencers ter wereld. En dat heeft ze vooral te danken aan haar volumineuze lippen. In 2015 kende de gekte een hoogtepunt met de #kyliejennerlipchallenge: meisjes lieten hun lippen opzwellen door ze vacuüm te zuigen in een shotglas of ander rond voorwerp. Niet veel later kwam Jenner op de proppen met de Kylie Lip Kit, een set van lippenstiften. Later doopte ze het bedrijf om naar Kylie Cosmetics. Met succes: in de jaren die volgden schaarde de Amerikaanse en fortuin bij elkaar en werd ze door zakenblad Forbes uitgeroepen tot de jongste selfmade miljardair ooit.

2016: Géén make-up, wel puur natuur

In 2016 toonden verschillende celebs dat een gezicht vol make-up echt geen must is om knap en verzorgd voor de dag te komen. Onder meer Alicia Keys beloofde voortaan make-uploos door het leven te gaan, maar ook Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Chrissy Teigen, Joy Anna Thielemans en Eva Daeleman bewezen dat een ongeschminkte huid net zo mooi kan zijn.

2017: Innovatief met wenkbrauwen

Zo’n twee jaar geleden was microblading ongetwijfeld een van de meest gevraagde beautybehandelingen. Hierbij worden met minuscule mesjes oppervlakkige krasjes gemaakt, net onder de bovenste huidlaag. Daarin wordt vervolgens pigment aangebracht. Zo krijg je heel dunne getekende haartjes, die met het blote oog amper van echte te onderscheiden zijn. Precies daardoor is de techniek ideaal voor mensen die dromen van volle wenkbrauwen, maar weinig of heel lichte wenkbrauwhaartjes hebben.

2018: K-beauty komt overgewaaid

Nieuw is het niet, maar Koreaanse cosmetica - K-beauty voor de vrienden - is sinds 2018 populairder dan ooit. Ook bij ons. Denk maar aan de vele sheetmaskers en cushionfoundations. “Aziatische vrouwen spenderen véél meer zorg aan hun uiterlijk dan wij”, vertelde Florence Bernardin, experte op het vlak van Aziatische cosmetica, eerder al aan NINA. “En dat betekent ook: meer tijd doorbrengen in de badkamer. Zij hebben een avondritueel dat letterlijk uren kan duren. Reinigen, nog eens reinigen, een toner, een serum, een oogcrème, een masker en een nachtcrème, hoe meer hoe beter.”

2019: Foundation voor iedereen

Zo’n 2 jaar geleden zorgde Rihanna voor een kleine schokgolf in het beautylandschap. De zangeres lanceerde onder Fenty Beauty een collectie foundations die maar liefst 40 verschillende tinten bevatte. Een unicum destijds. Gelukkig is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt. Merken als Lush, Dior, Nyx en Lancôme hebben nu ook het licht gezien en brachten cosmeticaproducten in een hele lading kleuren op de markt.