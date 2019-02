De 10 belangrijkste (mode)momenten van Karl Lagerfeld Timon Van Mechelen

19 februari 2019

16u00 0 Style De Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld (85) is overleden. Dat heeft modehuis Chanel, waar Lagerfeld creatief directeur van was, ondertussen bevestigd. Als een ode aan één van de meest geprezen ontwerpers ooit: een overzicht van 10 van zijn belangrijkste modemomenten aan de hand van foto’s.

Toen Lagerfeld amper 21 jaar oud was, won hij de eerste prijs in de jassencategorie op de International Wool Secretariat’s awardshow, ondertussen de Woolmark Prize, in Parijs. Onder andere Christian Dior en Hubert de Givenchy zaten in de jury. Lagerfeld werd na afloop al snel aangenomen door Pierre Balmain die zijn winnende jas ook meteen liet produceren.

In 1962 begon Lagerfeld aan zijn freelance carrière waarin hij onder andere werkte voor Mario Valentino, Repetto, Monoprix en Tiziani. In 1964 ging hij aan de slag bij modehuis Chloé waar hij al snel de volledige collecties begon te ontwerpen. Op de eerste foto poseert hij met actrice Marisa Berenson die een jurk droeg van Chloé ontworpen door Lagerfeld. Op de tweede foto zit hij naast een model, eveneens in een jurk van Chloé.

Helemaal mee met de tijd, was zijn stijl toen vooral bohemian en romantisch met veel lange jurken met bloemenprint op. Vol zelfvertrouwen, maar altijd plezierig. Onder zijn toeziend oog bereikte het merk internationaal succes en werd hij voor het eerst ook wereldwijd geprezen als succesvolle mode-ontwerper.

In 1964 begon hij ook voor modehuis Fendi te werken, pas in 1983 werd Lagerfeld creatief directeur bij Chanel. Daar liet hij een frisse wind waaien en sprak hij een nieuwe generatie klanten aan door het bekende dubbele ‘C’-logo ook op laarzen en leren jasjes te plaatsen. Hij bleef (en is dat ook altijd blijven doen) met de belangrijkste kenmerken van Chanel spelen zoals tweed, gouden accenten en kettingen, maar gaf er een hedendaagse draai aan. “Ik heb Chanel eigenlijk een soort van update gegeven ... het is een oefening in stijl,” vertelde hij aan Vogue in 1984.

Daarbij durfde hij trouwens - zeker vroeger dan - wel eens risico’s te nemen. Zo liet hij zich voor de herfst- en wintershow voor 1991 inspireren door de hiphopscène, wat door velen als smaakloos werd omschreven voor het chique Franse modehuis. In 1993 liet hij voor modehuis Fendi dan weer porno-actrice Moana Pozzi en een rits dansers op het podium lopen in kanten zwemkledij. Zo choquerend blijkbaar dat Anna Wintour, hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue, het vroegtijdig afbolde.

Zijn nauwe band met modellen, celebs en it-girls is altijd al belangrijk geweest voor Karl. Zowel aan het begin van zijn carrière als tot voor zijn overlijden. Hij noemde ze steevast liefkozend zijn muzes en liet ze opdraven in campagnes en in modeshows.

Misschien vooral een belangrijk modemoment voor hemzelf, maar zijn gewichtsverlies in 2001 is en blijft opvallend. Naar verluidt zou hij 45 kilo afgevallen zijn om in de skinny broeken van ontwerper Hedi Slimane te kunnen. Hij schreef later ook een boek over zijn dieet: The Karl Lagerfeld Diet.

De allereerste designersamenwerking van H&M was er eentje met Karl Lagerfeld in 2004. De 30 zwart-witte kledingstukken varieerden van prijs tussen € 19,90 en € 149,90 en introduceerden designermode voor een lage prijs bij het grote publiek. Lagerfeld liet echter al snel weten nooit meer te willen samenwerken met de modeketen, omdat ze de collectie in zo’n beperkte oplage hadden geproduceerd. “Dit gaat in tegen het hele idee van een toegankelijke collectie te maken die iedereen kan shoppen,” aldus Keizer Karl.

Dat Lagerfeld wel houdt van theatrale locaties voor zijn modeshows, kon je hier al bekijken. Waar hij voor Chanel al sinds 2008 voornamelijk kiest voor het Grand Palais in Parijs, reist hij voor Fendi al eens graag wat verder. Zo gaf hij in 2007 een show op de Chinese Muur en liet hij in 2016 de modellen wandelen op het water van de Trevi Fontein in Rome. Dat laatste is alleszins wel geen grote verrassing, aangezien Fendi in 2014 maar liefst 2 miljoen euro investeerde in de renovatie van het bekende monument.

Lagerfeld heeft altijd al een grote voorliefde gehad voor film en fotografie en heeft daarom ook veel van de Chanel en Fendi campagnes zelf geschoten. In 2013 regisseerde hij de kortfilm ‘Once upon a time ...’ met Keira Knightley in de hoofdrol. Zij kruipte daarvoor in de rol van Gabrielle Chanel.

In 2015 werd hij op de prestigieuze Fashion Awards geëerd met een ‘outstanding achievement award’ voor zijn bijdrage aan de modewereld. En dat zowel voor zijn werk voor Chanel, Fendi en Chloé.

Begin dit jaar was de ontwerper voor het eerst sinds 1983 niet aanwezig op één van zijn eigen shows. Een woordvoerder van het Franse modehuis liet toen weten dat Karl “moe” was en hij daarom verstek liet gaan.