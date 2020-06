Dankzij nieuwe tool UAntwerpen en imec shop je alleen nog de juiste maat Margo Verhasselt

02 juni 2020

15u03 4 Style Dat e-commerce al jaren in de lift zit, moeten we je niet meer vertellen. De coronacrisis deed daar nog een schepje bovenop. Het enige probleem voor wie kleding bestelt vanuit eigen kot? De juiste maat kiezen. Met de technologie van Shavatar, een tool van UAntwerpen en imec, bestel je in de toekomst altijd de juiste maat.

De Europese kledingsector realiseert 13,2% van zijn omzet via e-commerce. Een studie wees een tijdje geleden uit dat die online verkoop tegen 2023 jaarlijks gemiddeld met 8,6% zal groeien. En toen was er nog geen sprake van het coronavirus. Maar retailers krijgen met een aantal problemen te maken: tot 70% van de online bestelde artikelen wordt bijvoorbeeld retour gestuurd, vaak omdat het kledingstuk niet past.

“Uit een eigen enquête bij 200 mensen blijkt dat 73% van de consumenten die online kleding willen kopen, geen bestelling plaatst als ze niet zeker zijn van de juiste maat”, vertelt Geert Mertens, CEO van Shavatar, de nieuwste spin-off van de Universiteit Antwerpen en het onderzoeksinstituut imec. “Van zij die wel een bestelling plaatsen, geeft 40% toe dat ze meerdere maten van hetzelfde item durven bestellen, om zeker te zijn dat ze toch de juiste maat in huis halen. Die vaststellingen hebben natuurlijk een serieuze impact op het businessmodel van de sector.”

3D-lichaamsvorm

Enter Shavatar, dat zijn oorsprong kent in het doctoraatsonderzoek van Femke Danckaers, verbonden aan Vision Lab, een imec-onderzoeksgroep binnen het Departement Fysica van UAntwerpen. “Ik ontwikkelde een model dat het toelaat om de menselijke 3D-lichaamsvorm te voorspellen en te visualiseren op basis van een beperkt aantal parameters, met een gemiddelde foutenmarge van amper 7mm ten opzichte van de échte lichaamsvorm”, vertelt Danckaers, medeoprichtster van de spin-off. “De consument kan dit thuis zelf doen, een scanner is daarbij niet nodig.”

De technologie werd verder ontwikkeld en verfijnd binnen de spin-off Shavatar met ondersteuning van het imec.istart acceleratieprogramma. Geert Mertens: “We kwamen, in overleg met 36 spelers uit de modewereld, tot een tool die de consument de mogelijkheid geeft zijn of haar eigen ‘avatar’ te creëren. Onze tool geeft vervolgens een aanbeveling van juiste maat en informatie over de ‘fit’ weer. In een volgende fase zullen we het kledingstuk in kwestie kunnen visualiseren op het lichaam van de consument. Het uiteindelijke doel is om een volledige outfit te kunnen visualiseren.”

Hoe gaat het in zijn werk?

De tool werkt in drie stappen. Eerst moet je je maten ingeven waarna je lichaamstype bepaald wordt. Daarna krijg je je lichaam in 3D te zien waarna de laatste stap toont hoe de kleding eruit zal zien en krijg je meer informatie over je maten zelf.

Op korte termijn zal de tool geïntegreerd worden in webshops van kledingmerken, maar geïnteresseerden kunnen vandaag al terecht op www.shavatar.me om van zichzelf een avatar in 3D te laten genereren. Hij of zij krijgt dan meteen maatadvies voor meer dan 50 merken.