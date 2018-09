Dankzij dit Belgische schoenenmerk kun je zelf de sneakers van je dromen samenstellen TVM

23 september 2018

17u34 0 Style Sneakers van sportmerken als Nike en Adidas kun je al langer personaliseren, nu springt ook het Antwerpse schoenenlabel Fiamme op de kar. Op de webshop van het merk kan je zelf je sneakers samenstellen waarbij je het materiaal en de kleuren kan personaliseren. Je kan kiezen voor een lederen, een suède of een gemixte versie en je kan ook elk specifiek onderdeel van de schoen in jouw favoriete kleuren steken.

De sneakers van Fiamme worden ontworpen door de Antwerpse Elisa Mol en worden gemaakt in een atelier in Italië. De co-creatiemogelijkheden van de Fiamme sneaker staat in het teken van de lancering van het nieuwe model 'Florence'.

"We merken dat de sneakercultuur steeds meer inspiratie haalt uit het straatbeeld. Met de #MakeYourFiamme campagne willen we de Fiamme fans de kans geven om hun eigen stijl en identiteit te tonen," aldus Elisa Mol.

Nog tot en met 30 september kan je je eigen Fiamme sneaker samenstellen op fiammefootwear.com. Vervolgens maakt ontwerpster Elisa Mol een selectie van de 10 beste ontwerpen die hun eigen design van de Florence sneaker winnen ter waarde van € 169.