Dankzij dit Belgische merk kun je zelf de jurk van je dromen samenstellen TVM

04 juni 2019

14u24 0 Style In vier eenvoudige stappen – model, maat, stof en print, accessoire – een gepersonaliseerde jurk creëren en in één klik bestellen; het kan vanaf vandaag dankzij de Belgische modeketen LolaLiza. En met prijzen die tussen de € 49,99 en € 79,99 liggen, hoeft die gepersonaliseerde jurk niet eens duur te zijn.

Het concept van ‘LolaLiza Atelier’ werkt als volgt: de eerste stap is het model van de jurk kiezen. Zo is er bijvoorbeeld keuze uit een maxi jurk met mouwen, een mouwloze maxi jurk, een asymmetrische off-shoulder jurk, een mouwloze korte jurk en een korte jurk met mouwen. Vervolgens kun je kiezen uit een aantal verschillende kleuren en patronen. Daarna krijg je nog de optie om een dunne of dikke riem toe te voegen om dan tenslotte nog je maat te kiezen. Na drie weken wordt de jurk vanuit Italië aan huis geleverd.

Joachim Rubin, CEO van LolaLiza: “LolaLiza werkt meer dan ooit aan innovatie. Om beter aan de wensen van de consument te beantwoorden, wordt het team versterkt met nieuw talent. We zijn met trots een Belgisch bedrijf, en zetten digitale innovatie centraal in onze strategie, met de jurk als kernproduct. Die twee elementen hebben geleid tot het ‘LolaLiza Atelier’ project. We zijn erg opgetogen dat onze klanten binnenkort vanuit hun zetel, in 4 klikken, een gepersonaliseerde jurk kunnen creëren. Het project maakt deel uit van onze huidige inspanningen om morgen nog interessanter en relevanter te zijn voor onze klanten.”

De aankoopprijs van jurken varieert zoals eerder gezegd van 49.99 tot 79.99 euro. De levering aan huis of in een LolaLiza-winkel (in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg) is gratis. In zes Belgische winkels (Lier, Eeklo, Aalst, Auvelais, Lommel en Tielt-Winge) krijgen klanten ook de mogelijkheid om de stoffen en accessoires te ontdekken en voelen. Meer info: lolaliza.com/atelier.