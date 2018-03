Dankzij deze wenkbrauwhack kan je tien minuten langer snoozen Charlotte Dierckx

12 maart 2018

11u09

Ben jij niet gezegend met volle wenkbrauwen à la Cara Delevingne? Don't worry, ook wij zijn 's ochtends in de weer met potlood, poeder en gel. Hoewel we natuurlijk veel liever tien minuten langer in bed willen snoozen. Met deze makkelijke beautyhack kan dat!

Volle wenkbrauwen hebben al een hele tijd geleden overdreven geplukte exemplaren van de troon gestoten. Helaas ging dat wel ten koste van ons schoonheidsslaapje. Want wie niet ter wereld kwam met eyebrows on fleek is gedoemd elke ochtend een vers paar wenkbrauwen uit de losse hand te schudden. Deze beautyhack is dan ook speciaal voor wie morgenvroeg eens geen zin heeft om vroeger uit bed te rollen voor het huzarenwerkje.

Wat je nodig hebt: wenkbrauwpoeder (zoals deze), transparante of gekleurde wenkbrauwgeld (zoals deze) en een spoelie (zoals deze).

Wat je moet doen: Houd de spoelie horizontaal en rol het over de wenkbrauwpoeder. Zorg ervoor dat je alle haren van het penseel gelijkmatig bedekt. Vervolgens borstel je eerst de wenkbrauwharen omhoog en vervolgens naar je slapen toe om de haren op hun plaats te brengen. Maak scherpe streepachtige bewegingen om haartjes na te bootsen. De rest van het poeder bedekt de individuele haren waardoor ze voller en donkerder lijken. Nog snel een laagje transparante of gekleurde wenkbrauwgel en je bent klaar om de buitenwereld onder ogen te komen.