Dankzij deze truc komt Meghan Markle altijd stijlvol voor de dag Liesbeth De Corte

30 september 2018

15u02

Bron: Red Online 0 Style Tijdens een chaotische ochtend een T-shirt aantrekken en in je broek proppen, om enkele uren later te merken dat het kledingstuk vol kreuken zit. Doodnormaal voor de gemiddelde mens, maar sinds Meghan Markle getrouwd is met prins Harry kan zij het zich niet meer veroorloven. Gelukkig heeft ze een trucje om zo netjes en deftig mogelijk voor de dag te komen.

Begin deze maand is Meghan Markle door het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift People uitgeroepen tot best geklede ster van 2018. Het blad roemt de hertogin van Sussex omdat ze er altijd zowel koninklijk als benaderbaar uitziet. "Ze heeft iets dat ervoor zorgt dat ze er altijd gepolijst uitziet, zonder te perfect te zijn", klonk het.

Al haar styling tips zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen, maar één van haar modetrucjes is ons wel ter ore gekomen. Wanneer ze een rok of broek combineert met een topje, geeft ze blijkbaar graag de voorkeur aan een bodysuit. Best slim. Bij ons gebeurt het eerlijk gezegd maar al te vaak dat een stukje van de blouse uit de broek komt slodderen, of nog erger, dat er slordige bulten in de broek komen te zitten.

Zo droeg ze tijdens de lancering van haar kookboek nog een zwarte bodysuit van kasjmier. Niet echt een verrassing, maar het kledingstuk van Tuxe Bodywear is ondertussen al uitverkocht. Ook bij de jaarlijkse Endeavour Fund Awards droeg ze een witte body blouse van Tuxe Bodywear. Tijdens het eerste officiële event van Markle en prins Harry koos ze evenees voor een zwart exemplaar van Wolford.