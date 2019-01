Dankzij deze app zijn miskopen voorgoed verleden tijd Nathalie Tops

08 januari 2019

07u56

Bron: Goed Gevoel 0 Style Kopen of toch maar niet? Wie vaak alleen shopt, heeft vast en zeker al minstens een keer besluiteloos voor de spiegel staan dralen. Slaag je er na heel wat getwijfel toch in om de knoop door te hakken, dan ligt spijt op de loer. Gelukkig lost deze Belgische app het paskamerdilemma bij uitstek voortaan in een vingerknip (of liever: vingerswipe) op.

Wie behoefte heeft aan wat eerlijk advies, wordt namelijk op zijn of haar wenken bediend in het virtuele pashok van Fittin’ Room. Daarvoor hoef je niet eens al te veel moeite te doen even een foto van jou in het bewuste kledingstuk uploaden en wachten tot de meningen binnenstromen. Vrienden, familie, buren of - indien zo ingesteld - de wijde wereld: iedereen kan je outfit vanop afstand keuren met een hartje of een gebroken exemplaar. Wie stemt, heeft de mogelijkheid om zijn mening te motiveren of tips achter te laten. Spot je rokje dat jij echt hebben wil? Omdat de app steeds vraagt om een locatie of merk te vermelden, kan jij het begeerde item in een mum van tijd zelf passen en laten keuren. Miskopen zijn zo 2018!

De app Fittin’Room is gratis beschikbaar voor iOS en Android.