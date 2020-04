Dan maar afscheren? BV-kapper Jochen Vanhoudt redt de quarantainecoupe Margo Verhasselt

02 april 2020

15u08 0 Style Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van ‘t hele land? Wel, zeker niet het misbaksel met gigantische uitgroei dat momenteel dit artikel uitschrijft, dat is zeker. Maar goed. Kapsalons sloten de deuren en kapsels raakten in de war. De wanhoop nabij? Begrijpelijk. Maar leg die schaar en dat kleurpakket uit de supermarkt toch nog maar even neer, BV-kapper Jochen Vanhoudt weet raad voor een frisse quarantainelook.

De deuren van zijn salon sloten nog maar net of de telefoon stond al roodgloeiend. “Mijn klanten belden massaal om te vragen welke haarkleur ze in de supermarkt moesten kopen. Ik dacht meteen ‘Oei, oei, oei. Dit komt niet goed.’ Ik wist dat ik met een oplossing op de proppen moest komen, want anders zou ik na de quarantaine héél veel opruimwerk hebben", vertelt kapper Jochen Vanhoudt.

“Ik waarschuw mensen om niet zelf te beginnen experimenteren. Blijf weg van een ‘ombré uit een doosje’ want als het misloopt, kan je kapper je nu niet helpen.” Wat als je het toch doet? “Kleur je je haar toch blond en slaat het uit met vlekken? Dan raad ik aan je kapper te bellen en te vragen wat je moet doen. Opnieuw verven om je originele kleur te bekomen, lukt vaak niet meer. Professionals weten dat als je blonde lokken donker wil verven, dat je ze eerst moet voorpigmenteren met een warme kleur voor je er een koele kleur overzet, anders heb je de kans dat het geheel groen uitslaat. Er zit heus wat technische kleurenkennis achter haarverf. Zo is blond haar verdonkeren echt niet zo gemakkelijk, dat slaagt 7 op de 10 keren groen uit als je het niet juist doet.”

En daarom riep hij de ‘do-it-yourself haarkleurverfkit’ in het leven. “Ik heb liever dat wanneer mensen het toch niet kunnen laten om hun haren nu te verven, dat ze dat dan wel met de juiste producten doen.”

Hoe gaat het in z’n werk?

Jochen mengt de kleuren voor. “Het enige nadeel is dat je vijf dagen na levering de kleur moet gebruiken, het blijft dus niet onbeperkt goed. Je bent daarnaast ook beperkt in de kleuren die je kan gebruiken. Mensen met ontkleurd haar of highlights kunnen dit niet zelf doen, wél kan er gebruik gemaakt worden van een toner die de kleur opnieuw gaat neutraliseren. Bleach afleveren doen we dus niet. Je haar kan daarbij beschadigd raken. De kit kost 32,95 euro. Daar zit een professioneel kommetje bij, borstel, handschoenen, de kleur en peroxide om de kleur mee te mengen. Het enige dat je nog moet doen, is zelf kleuren.”

Voor een lelijke uitgroei bedacht Jochen voor zijn klanten dus een oplossing. Ook heel wat andere kappers ontwierpen intussen gelijkaardige kits, dus vraag zeker na bij de jouwe of dat ook het geval is. Maar een ‘hoe knip je je haar’-kit bestaat niet. Met reden. “Ik waarschuw mensen om niet te beginnen experimenteren met hun haar. “Een mislukte mannencoupe kan je in het slechtste geval nog volledig afscheren. Bij een vrouw moet je in dat geval al eerder opteren voor een diadeem (lacht).”

Maar wat als je froefroe nu écht in je ogen hangt?

“Ga die dan niet van links naar rechts strak afknippen. Laat je froe los tussen je vingers vallen zonder dat je er spanning op zet en hou je schaar verticaal. Knip vervolgens kleine puntjes af en kijk of het goed is. Belangrijk: knip hierbij in korte en kleine etappes. Zo maak je sowieso minder fouten. Wat ik vooral opmerk, is dat mensen beginnen prutsen aan hun coupe omdat ze zich vervelen. Als dat bij jou het geval is, probeer iets anders te doen dan aan je haar te zitten.

Vind je dit het uitgelezen moment om je haar wat minder te wassen? “Dat is goed voor je haar”, bevestigt Jochen. “Maar doe dat niet cold turkey. Begin met het één dag langer niet te wassen dan je dat normaal doet en bouw dat geleidelijk op. Overdrijf niet en wacht niet tien dagen met je haar te wassen, want dat is schadelijk voor je hoofdhuid.”