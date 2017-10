Dag van de Belgische mode: waar koop je dat eigenlijk? Timon Van Mechelen

12u41 0 rv PIET Moodshop in Gent kreeg al een 'Ik koop Belgisch' sticker op de ruit. Style Vandaag is het Dag van de Belgische mode: hét momet waarop fashion en vaderlandsliefde hand in hand gaan. Hoog tijd om je favoriete Belgische stukken nog eens uit de kast te halen dus. Of om er een paar nieuwe in huis te halen!

Vorig jaar lanceerde het Flanders Fashion Institute voor het eerst de 'Ik koop Belgisch' campagne om de consument te stimuleren meer mode van bij ons te kopen. En vandaag volgt de Dag van de Belgische mode. Het is tijd om mode uit eigen land wat meer in de kijker zetten, vinden ze bij FFI. "We merken namelijk dat de consument vaak niet beseft dat zijn favoriete boetiek om de hoek of online winkel een hele reeks Belgische merken verdeelt", aldus Jasmijn Verlinden, communicatiemanager FFI.

Hoe en waar koop je Belgisch?

Wie wel graag Belgische mode wil kopen, maar niet weet hoe - of vooral: wààr - te beginnen; met deze tips heb jij binnenkort wél een heleboel herkenbare Belgische stuks in je garderobe.



- Let op op de 'Ik koop Belgisch' sticker. Om Belgische labels meer zichtbaarheid te geven, hebben het FFI en Design Vlaanderen den handen in elkaar geslagen voor een grootschalige stickeractie. Dat houdt in dat winkeletalages een speciale plakker krijgen om de consumenten te tonen dat de verkooppunten van Belgische mode en design dik gezaaid zijn. Al meer dan 500 boetieks die Belgische mode en design verkopen, hebben een 'Ik koop Belgisch' sticker voor hun vitrine. Zie je zo'n sticker op de etalageruit? Dan zit je dus zeker goed!



- Raadpleeg het overzicht van Belgische winkels of merken. Nog niet alle winkels met een aanbod in Belgische mode hebben een sticker op hun ruit plakken. Al hoeft dat niet te betekenen dat ze dan ook onvindbaar zijn. Sinds september kun je terecht op www.ikkoopbelgisch.be, waar je een visueel overzicht krijgt van alle Belgische merken in de categorieën mode en design.

NINA's tips

Uiteraard zijn wij bij NINA dol op Belgische merken, en deelden wij in het verleden al vaker onze tips. Enkele oplijstingen van onze favoriete merken:



- Van Komono tot Toos Franken en: een overzicht van de minder bekende Belgische modemerken vind je hier, hier en hier. Vooral een handtassenfan? Uiteraard hebben we die ook in de aanbieding.



- Niet alleen Belgische mode doet het goed, ook op beautyvlak kan je in eigen land heel wat pareltjes vinden. Een overzicht vind je hier.



- Benieuw naar de favoriete Belgische stuks uit de kleerkast van de NINA-redactie? Check dan vandaag zeker onze Instagrampagina!