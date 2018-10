Dag van de Belgische Mode: de favoriete Belgische merken van de NINA-redactie Margo Verhasselt

19 oktober 2018

08u02 3 Style Vandaag is het Dag van de Belgische mode: hét moment waarop fashion en vaderlandsliefde hand in hand gaan. Hoog tijd om je favoriete Belgische stukken nog eens uit de kast te halen dus. Nood aan wat inspiratie? Dit zijn de favoriete Belgische merken van de NINA-redactie!

Komono

Het label maakt al een tijdje furore met hun (zonne)brillen en horloges die van hoogwaardige materialen gemaakt zijn zonder veel te kosten. Er zijn al een aantal winkels in eigen land en er staan er nog op de planning.

Meer info: www.komono.com

Wolvis

Ja hoor, je leest het goed Wolvis, met een o. Dit trendy breigoedlabel werd in 2013 gelanceerd door architect Griet Depoorter. Alle sjaals worden gemaakt door een klein familiebedrijf in West-Vlaanderen, dichtbij de ontwerpstudio in Gent. Ieder jaar werkt het merk met één grote collectie, die zich aanpast aan het seizoen. Zo gaat de warme wintercollectie telkens over naar een lichtere, fleurigere, lente/zomercollectie.

Meer info: www.wolvis.be

Atelier Content

Krachtig Belgisch design, hoogwaardig kalfsleder en betaalbare prijzen. De ontwerpen van schoenenontwerpster Nele Content liggen niet voor niets in de betere schoenenwinkels. Het merk kan rekenen op een schare bekende fans, waaronder Siska Schoeters en Noémie Wolfs. ‘Ultravrouwelijk, subtiel en toch opvallend’, zo wordt het merk beschreven op haar website en dat is de spijker op de kop. Nele Content studeerde aan de modeacademie in Gent en ging niet veel later ervaring opdoen bij verschillende schoenenbedrijven. Een originele collectie vrouwenschoenen met voor ieder wat wils.

Meer info: www.ateliercontent.com

Dries Van Noten

Moeten we hem nog voorstellen? Een naam zoals deze mag niet ontbreken in het lijstje. Dries Van Noten maakte naam en faam als één van de de Antwerpse Zes en zijn collecties zijn om van te watertanden. Op het verlanglijstje van de volledige redactie.

Meer info: www.driesvannoten.be

Diamanti Per Tutti

Diamanti Per Tutti staat voor betaalbare juwelen met echte diamanten, die gegeerd zijn bij heel wat mensen. Het Belgische label neemt elk seizoen een nieuwe gastontwerper aan, om zo een platform te bieden aan nieuwe talenten. Daarnaast werken ze ook geregeld aan unieke partnerships. Zo werkten ze al samen met Tomorrowland voor hun eigen festivalcollectie en kwam er ook al een collectie in teken van de Smurfen uit.

Meer info: www.diamantipertutti.com

Marie Martens

Het Franco-Belgische handtassenlabel Marie Martens zag het daglicht in 2014. Als Parisienne met Gentse roots gaat Marie Martens prat op een onvervalste Franse stijl met een verfrissend Belgische inslag. Het merk staat synoniem voor luxueuze tassen in hoogwaardig leder, met een tijdloze uitstraling en even opvallende als exclusieve details. Elk model krijgt de naam van een stad mee: haar manier om de tassen op te dragen aan de kosmopolitische vrouw voor wie ze ontwerpt. Spotgoedkoop zijn haar handtassen niet, maar je investeert er natuurlijk wel mee in de Belgische economie. Van een shopexcuus gesproken.

Meer info: Marie-martens.com.

Clio Goldbrenner

Ze is een begrip tot ver buiten onze landsgrenzen, en dat terwijl Clio Goldbrenner oorspronkelijk niet eens als ontwerpster aan de slag wou. Toen ze net afgestudeerd was van de Business School, ging ze dan ook eerst aan de slag op de marketingafdeling van L’Oréal, al duurde het niet lang voor ze toch de handtassenwereld betrad. Zo’n zeven jaar geleden zag haar eigen label het levenslicht, en daar zijn handtassenfans haar nog steeds dankbaar voor.

Meer info: cliogoldbrenner.com

Toos Franken

Na haar studies aan de Antwerpse modeacademie startte Toos Franken haar eigen modelabel. Sinds 2014 brengt de Kempische steeds erg vrouwelijke collecties uit, die vooral opvallen door hun discrete kleuren en strakke lijnen. Hoewel haar designs op het eerste gezicht simpel lijken, zijn ze wel stuk voor stuk statement pieces. Elk item uit de Toos Franken collectie is bovendien handgemaakt in België.

Meer info: www.toosfranken.com

Mieke Dierckx

Ontwerpster Mieke Dierckx mag dan wel van de pittoreske gemeente Westerlo zijn, haar tassen getuigen van een kosmopolitische visie. Miekes ontwerpen zijn uniek en toch steeds herkenbaar. Haar inspiratie haalt ze uit architectuur, en dat zie je. De ontwerpen zijn dan ook erg geometrisch, met strakke vormen, en toch steeds een speelse toets. Bovendien worden de tassen stuk voor stuk vervaardigd uit kwaliteitsvol leder, wat betekent dat je er ongetwijfeld jarenlang plezier van hebt. Wie hebberig wordt - en dat snappen we maar al te goed - kan terecht in tal van verkooppunten of op de website.

Meer info: miekedierckx.be