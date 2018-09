Daarom zijn zakken van vrouwenjeans veel kleiner dan die van mannen TVM

Broekzakken van een vrouwenjeans zijn echt te klein om die bos sleutels, portemonnee of smartphone in weg te stoppen. Dat blijkt uit een analyse van de Amerikaanse website 'The Pudding' bij 80 van de meest populaire jeansmerken. En dat vrouwen doorgaans een handtas meezeulen heeft er niet eens iets te maken. De Nederlandse krant NRC zocht uit hoe dat komt.

De vrouwelijke variant van een jeansbroek heeft broekzakken die maar 60% zo diep zijn als die van mannen. Mannen kunnen gemiddeld 23,1 centimeter diep graven, vrouwen 14,2 centimeter. Daarnaast bleken de vrouwelijke broekzakken 6,5% smaller. Slechts 40% van de onderzochte vrouwelijke jeansbroeken kunnen een standaard smartphone volledig herbergen. Minder dan de helft krijgt er een portemonnee in gepropt, en het gemiddelde vrouwenhand maar tot haar knokkels in de zak. Een alternatief is de achterzak, die bij allebei ongeveer even groot is.

Hoe komt dat?

Aan het einde van de achttiende eeuw, tijdens de Franse Revolutie, is de mode voor vrouwen flink veranderd. Vrouwen moesten smaller ogen, en dus werd er meer taille aangebracht. Kledingzakken voor dames werden kleiner gemaakt, omdat vrouwen al vier ‘bulten’ (borsten, kont en heupen) hadden en een vol gepropte broekzak zou alleen maar averecht werken.

Dat had als gevolg dat de handtas, afgeleid van de tas die arbeiders meezeulden, voor vrouwen aan populariteit won. En daarom worden zakken van vrouwenjeans nog altijd kleiner gemaakt, zodat vrouwen ook handtassen blijven kopen. De verkoop van handtassen is volgens NRC namelijk alleen al in Europa in 2018 goed voor zo’n 8,5 miljard dollar.