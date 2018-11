Daarom wisselen vrouwen na een misgelopen relatie zo vaak van kapsel TVM

16 november 2018

11u44 0 Style Zangeres Ariana Grande heeft in navolging van haar breuk met Pete Davidson komaf gemaakt met haar lange lokken. Ze gaat nu door het leven met een korte lob. ‘Break-up hair’ zoals Vogue het beschrijft. Maar hoe komt het eigenlijk dat (vooral) vrouwen zo vaak van kapsel wisselen na een misgelopen relatie?

Uit een onderzoek van de website MyVoucherCodes.co.uk uit 2012 bleek dat maar liefst 61% van de vrouwen zich een nieuw kapsel aanmeet na een relatiebreuk. Ariana Grande is dus lang niet de enige die voor een drastische nieuwe look kiest nu ze weer vrijgezel is.

Je haren laten knippen is een soort van overgangsritueel, legt professor Liesbeth Woertman, hoogleraar in de psychologie en auteur van het boek ‘Psychologie van het uiterlijk’ uit. Het is niet uitzonderlijk dat een ander kapsel, een nieuw hoofdstuk, een ingrijpende gebeurtenis of een belangrijke stap inluidt. “Veel van mijn studentes hebben lang haar. Als ik hen enkele jaren later tegenkom, hebben ze die meestal ingeruild voor een kortere snit. Kortom: het blijkt voor velen een overgangsritueel, van jeugd naar volwassenheid.” En dat geldt dus even goed ook voor een relatiebreuk, om zo de overgang van in een relatie naar single in te zetten.

Daarnaast wordt ‘Break-up hair’ ook veelvuldig gepromoot in films en series wat natuurlijk ook bijdraagt aan het succes van het concept. In de eerste versie van de film The Parent Trap uit 1961 ging Maggie McKendrick bijvoorbeeld al voor de bijl. Recenter knipte Lena Dunham als Hannah in Girls haar lokken kort en ook die andere Hannah uit de serie 13 Reasons Why koos voor een drastische korte coupe. En natuurlijk zijn er ook nog de talloze celebs die Ariana Grande voorgingen. Een paar opvallende voorbeelden:

Ariana Grande

Na haar breuk met Pete Davidson, koos de zangeres voor haar kortste kapsel tot nu. Een lob tot net onder haar schouders.

Kim Kardashian

Na haar breuk met Reggie Bush in 2009 liet de realityster haar lokken voor het eerst blond verven.

Gigi Hadid

Toen er een einde kwam aan de relatie tussen Gigi Hadid en Joe Jonas, verscheen het model op de rode loper van de American Music Awards met een korte bob.

Taylor Swift

Taytay verfde haar korte kapsel platinablond na haar breuk met Calvin Harris.

Kristen Stewart

De Twilight-actrice koos wellicht voor het meest drastisch andere kapsel nadat ze uit elkaar ging met Alicia Cargile: ze knipte haar lokken niet alleen kort, ze liet ze ook platinablond verven.

Katy Perry

Toen Katy Perry voor de eerste keer uit elkaar ging met Orlando Bloom, wiekte ook zij haar lokken kort.