Daarom is het wél goed om lachrimpeltjes te krijgen Liesbeth De Corte

13 juni 2018

16u06

Bron: Health 0 Style Face it: rimpels krijgen we allemaal. In plaats van je ertegen te verzetten en fortuinen uit te geven aan dure gezichtscrèmes, kan je die kleine gevreesde kreukjes beter accepteren. Canadese onderzoekers maken dat aanvaardingsproces een tikkeltje gemakkelijker, want volgens hen kom je door die plooitjes veel oprechter over.

Wetenschappers van de Western University in Ontario hebben zich gefocust op de kraaienpootjes rond je ogen. Jij mag ze dan nog zo vreselijk vinden, volgens de onderzoekers hebben de rimpels rond je ogen wel degelijk voordelen. Dat schrijven ze in het vakblad Emotion.

Voor de studie werden 28 proefpersonen opgetrommeld. Zij kregen allemaal portretfoto’s te zien, waarbij de gezichtsuitdrukkingen gefotoshopt waren. Af en toe werd een gezicht getoond zonder rimpels, dan weer de variant met kraaienpootjes. Wat blijkt? De mensen mét kreukjes komen blijkbaar oprechter over.

In je onderbewustzijn speelt zich trouwens een gelijkaardig scenario af. Tijdens een zogenoemde ‘binocual rivalry test’ moesten de deelnemers door een soort verrekijker kijken. Op die manier kregen hun linker- en rechteroog op hetzelfde moment twee verschillende beelden te zien. Zo wordt je brein eigenlijk gedwongen om zich afwisselend te focussen op de twee foto’s. Je hersenpan heeft de neiging om zich vaker en langer te richten op het beeld dat relevanter is. En je mag twee keer raden welke kiekjes in deze test de meeste aandacht kregen. Juist ja, de portretten van mensen mét kraaienpootjes.

Hoofdonderzoeker Nour Malek besluit dat mensen met rimpels dus oprechter overkomen. De plooitjes in de huid kunnen zelfs helpen om een emotionele klik te maken tussen twee mensen. “Het is een soort universele taal”, besluit ze. “Mogelijk verklappen de kraaienpootjes of iemand oprecht glimlacht, en of die dus te vertrouwen valt.”