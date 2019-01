Daarom heeft Karl Lagerfeld voor de eerste keer ooit verstek gegeven voor zijn eigen modeshow TVM

22 januari 2019

14u50 0 Style Vandaag vond de nieuwe Haute Couture show van Chanel plaats in het Grand Palais in Parijs. Maar hoewel hoofdontwerper Karl Lagerfeld zoals gewoonlijk een adembenemende collectie in een al even indrukwekkende set presenteerde, had iedereen het alleen maar over zijn eigen afwezigheid aan het einde van de show. Wat is er aan de hand?

Traditioneel komt Lagerfeld, die hoofdontwerper is bij Chanel, aan het einde van de show ergens tevoorschijn in de enorme indrukwekkende set. In plaats daarvan moesten de aanwezige fashionista’s vandaag het echter doen met Karls rechterhand Virginie Viard. Zij nam in naam van Karl het applaus op voor de gepresenteerde couturecollectie. Dat wil zeggen dat hij voor het eerst sinds 1983 niet aanwezig was op één van zijn eigen shows.

Er doen al langer de geruchten de ronde dat de 85-jarige ontwerper aan het einde van zijn latijn is en aan stoppen denkt, maar dat nieuws is nooit officieel bevestigd. Even werd het ergste gevreesd, maar Chanel kwam na afloop van de show al snel met een persmededeling. Daarin liet een woordvoerder van het Franse modehuis weten dat Karl “moe” was en hij daarom verstek liet gaan. Ze wensen hem een “spoedig herstel en veel beterschap” toe.

Bekijk hieronder enkele beelden van de show: