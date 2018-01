Daar komt de bruid: dit worden dé trouwtrends voor 2018 SV

15u01 17 Photo by Sweet Ice Cream Photography on Unsplash Style Geen zorgen, die diamanten ring rond je vinger gaat nooit uit de mode. Maar verder zijn ook trouwfeesten gebonden aan trends en modefenomenen. Vorig jaar waren het bloemenkransen, crop tops en vuurwerkstokjes. Benieuwd wat je voor 2018 op je Pinterestbord moet zetten? Lees dan vooral verder.

Opvallende oorbellen

De tijd van subtiele juwelen op de grote dag is voorbij. Natuurlijk is het nog steeds mooi, zo'n minuscule edelsteen die je af en toe van ver ziet glinsteren, maar moderne bruidjes kiezen voor joekels van oorbellen. Size does matter.

New on the blog: Best wedding tattoo ideas for the rebel in you 💙 #newontheblog #weddingtattoo #tattooideas #beachweddinginspiration #beachwedding #beachweddingtips #weddingtattoos Een foto die is geplaatst door null (@beachweddingtipsblog) op 23 mrt 2016 om 21:16 CET

Matching tatoeages

Geen fan van de traditionele trouwring? Dan zijn de bij elkaar passende tatoeages weer hip. Na een kortstondige opmars in de jaren 90 zijn ze dus weer helemaal terug van weggeweest. Al is het wel belangrijk om te beseffen dat je zo'n tattoo voor het leven hebt. Net als je partner, natuurlijk.

Microfeesten

Een trouwfeest moet al lang niet meer uit 200 gasten, een driegangendiner en Les Lacs du Connemara bestaan. Tegenwoordig is het ook bon ton om na de burgerlijke ceremonie gewoon een tuinfeest in intieme kring te houden. Denk: enkele beste vrienden, naaste familie en DJ Spotify.

Kornoelje

Gedaan met pastelkleurige boeketten. Het trouwboeket anno 2018 is een verzameling van kornoelje, struikachtige planten met verrassend vrolijke en unieke bloemen.

Q. How many bubble guns are you guys having? A. ALL of them. Een foto die is geplaatst door null (@ilovewednesdaysphoto) op 20 jul 2016 om 07:45 CEST

Econfetti

Op veel plaatsen mag het tegenwoordig niet meer, veelkleurige confetti strooien of een zak rijst de lucht ingooien. Wil je toch feestelijk het stadhuis verlaten? Dan zijn er heel wat ecologische alternatieven: van bellenblaas tot confetti gemaakt van gedroogde bloemen en bladeren.

#rustic #weddingcake by @kc_jovanny 🙏🏻 Een foto die is geplaatst door null (@euntandy) op 03 jan 2018 om 10:17 CET

Echte bruidstaarten

Vergeet de donutmuur en het dessertenbuffet. Dit jaar wordt opnieuw het jaar van de klassieke bruidstaart. Veel laagjes, veel suiker en als je wil ook nog twee poppetjes bovenaan. Meer oldskool dan dat wordt het niet.

This understated Elizabeth Dye dress gets more beautiful every time we look at it. Coming soon to Honey. Een foto die is geplaatst door null (@honey_bridal) op 06 apr 2017 om 22:56 CEST

Mouwen à la prinses Diana

Weg bustier, hallo pofmouw. Prinses Diana stal er de show mee in de jaren 80, en nu zijn ze weer helemaal terug van weggeweest. Zij het wel in een modern jasje, weliswaar. Handig voor als het buiten wat frisser wordt, zonder veel te strak of warm te zijn op het dansfeest.