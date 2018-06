Daar is de zomer, daar is de 'kan dat wel, een korte broek op het werk?'-discussie weer "Zomerkledij op kantoor zal altijd trial-and-error blijven" Barbara Debusschere

28 juni 2018

13u28

Bron: De Morgen 0

Elk jaar voeren we het gesprek opnieuw bij de koffieautomaat: 'Heb je haar decolleté in die zomerjurk gezien?' of 'Die slippers kunnen echt niet op kantoor'. Wat doe je eigenlijk aan als het warm is?

Het is als met de eerste sneeuw. Je was vergeten dat het kon maar plots is het daar weer en deel je verwondering en ongeloof met anderen. De eerste collega die op het werk verschijnt in al te onthullende zomerkledij wordt sowieso een druk besproken seizoensonderwerp aan het koffieapparaat. Kan het of kan het niet? Zit er wel een bh onder? Wie volgt? Mag alles nu de airco weer niet werkt?

