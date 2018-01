Dé modetrends voor 2018 volgens blogger Sofie Valkiers die je in de solden kunt shoppen Timon Van Mechelen

17u36 0 David Ddevriendt Style Januari is halfweg, tijd dus om eens te overlopen wat de grootste modetrends voor 2018 gaan worden. Wat moet je zeker in huis halen en wat niet? De bekendste modeblogger van ons land Sofie Valkiers (32) weet het antwoord. Wij zochten items erbij die je in de solden kunt scoren, zodat je niet te veel geld kwijt bent om mee te zijn in het nieuwe jaar.

Print op print

"Vorig jaar regeerde de logotrend volop, die zal dit jaar toch een pak minder op de voorgrond komen. De nadruk ligt nu eerder op prints, met volledige outfits in een en hetzelfde patroon. Ruitjes blijven het goed doen, net als (retro)bloemenprints. Hoe groter, hoe beter. En allemaal in lekker véél clashende kleurtjes."

1. T-shirt Zara, € 9,99 ipv € 19,99, online en in de winkels te koop.

2. Jurk & Other Stories, € 30 ipv 99,00, online en in de winkels te koop.

3. Broek Gigue, € 89,50 ipv € 175, online en in de winkels te kopen.

Donker denim

"Dé stof bij uitstek is denim. Dat is terug van nooit echt weggeweest. Vooral donker denim is erg populair. En daarin mag je gerust all the way gaan: een denim blazer met bijpassende broek plus denim pumps eronder? Tom Ford toonde dat het kan!"

1. Mini-jurk Marques Almeida, € 135 ipv € 270, via Farfetch.

2. Salopetterok JBC, € 7,50 ipv € 24,99, online en in de winkels te koop.

3. Jurk Levi's, € 54,98 ipv € 109,95, online en in de winkels te koop.

Lavendelpaars

"De wereld zal ook helemaal paars kleuren. Als millennial pink de kleur van 2017 was, zal lavendel het nu overnemen. Gespot bij onder andere Dries Van Noten, Michael Kors en The Row werd duidelijk hoe veelzijdig paar eigenlijk is. Het is een van de meest flatterende kleuren, en afhankelijk van het materiaal kan het voor zoveel verschillende gelegenheden gedragen worden. Ik ben fan."

1. Sneakers Dr. Martens, € 40 ipv € 80, online en in de winkels te koop.

2. T-shirt met lange mouwen Samsøe & Samsøe, € 29,50 ipv € 59,00, online te koop.

3. Trui I Love Mr Mittens, € 280 ipv € 400, o.a. online te koop.