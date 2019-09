Curvy model Iskra Lawrence: “Het schoonheidsideaal is gecreëerd in Photoshop en onrealistisch voor ons allemaal” Timon Van Mechelen

05 september 2019

08u56 0 Style De Britse Iskra Lawrence (28) is een van de meest gevraagde (bikini)modellen ter wereld en dat heeft ze niet alleen te danken aan haar prachtige lichaam mét vormen. Ze verzamelde maar liefst 4,5 miljoen volgers op Instagram door net heel eerlijk en open te zijn over haar onzekerheden, de druk die ze voelt vanuit de industrie en haar grootste vijand: Photoshop. Ze is tevens ook de nieuwe ambassadeur en model voor Persona by Marina Rinaldi en naar aanleiding daarvan konden we haar exclusief enkele vragen stellen.

Lawrence groeide op in het kleine Britse stadje Worcester met een Noord-Ierse vader en Britse moeder. Als kind droomde ze er al van om model te worden. Ze liep naar eigen zeggen voortdurend rond in prinsessenjurken en haar moeders hoge hakken; ze adoreerde editorials en modeshoots en deed die ook veelvuldig na. Toen ze haar tienerjaren bereikte, verloor ze echter het vertrouwen in zichzelf. Ze voelde zich te dik, mat elk deel van haar lichaam wekelijks op en probeerde alle mogelijke diëten uit. Uiteindelijk leidde haar onzekerheid tot een eetprobleem waardoor ze ondervoed raakte en (gelukkig tijdelijk) enkel nog wazig kon zien.

Met behulp van haar ouders raakte ze er uiteindelijk bovenop en strikte ze zelfs een modellencontract bij een klein agency in Londen. Al liep haar start in het wereldje niet bepaald van een leien dakje. “Toen ik begon werd ik door het modellenbureau gefatshamed als straightsize-model (de term in de mode-industrie voor een model met maat 34/36 en een heupomvang van maximaal 90 centimeter, nvdr.) en uiteindelijk aan de deur gezet omdat ik niet genoeg afviel naar hun normen”, vertelt Lawrence ons. “Daarna werd ik gebodyshamed door de plussize industrie, want voor hen was ik dan weer te mager. Toen ik mijn eerste opdrachten kreeg, klaagden mensen op de set dat mijn taille te smal was en sommige merken photoshopten me zelfs breder of vroegen om vulling te dragen onder mijn kleren.”

Lees verder onder de foto.

Uiteindelijk kreeg ze een contract bij een Amerikaans plussize bureau en nog geen jaar later was ze te zien in een campagne van lingeriemerk Aerie dat zelfs op een gigantisch reclamebord op Times Square prijkte. De bal ging aan het rollen en Lawrence kreeg steeds meer opdrachten. Tegelijkertijd begon er ook iets te veranderen in de mode-industrie. Modellen met een grotere maat waren vaker in ‘gewone’ magazines en advertentiecampagnes te zien. Het aantal mensen met een grote maat groeit dan ook al jaren, en reguliere maten (36 tot en met 44, in het geval van vrouwen) zijn steeds minder regulier geworden. Naar schatting heeft ongeveer 27% van de vrouwen in de westerse wereld een maat tussen 48 en 58 tegenwoordig. Die kentering, waarover we hier al uitgebreid schreven, speelde ook in Lawrences voordeel.

Onrealistisch schoonheidsideaal

Al draagt ook haar gigantische populariteit op Instagram - ze heeft meer dan 4,5 miljoen volgers - bij. Daarop profileert ze zich als een boegbeeld voor de ‘body positivity’-beweging en post ze enkel onbewerkte foto’s. Inclusief beelden van haar billen mét cellulite, achter de schermen foto’s van hoe shoots digitaal worden bewerkt, huilende video’s waarin ze eerlijk vertelt dat ook zij soms twijfelt aan zichzelf en ze reageert ook op “trollen” die haar onder meer uitmaken voor “dik wijf”.

“Het heeft een tijdje geduurd maar nu ben ik op een punt gekomen dat ik van mijn lijf hou en daarmee bedoel ik ook mijn tijgerstrepen (Lawrence verwijst daarmee naar haar striae om zo komaf te maken met de negatieve terminologie, nvdr.), vetrollen en cellulite. Het leven wordt zoveel waardevoller als je je eigen worstelingen en ervaringen kunt gebruiken om anderen te helpen om niet door hetzelfde te moeten gaan als jij”, zegt ze.

Lees verder onder de foto.

Het is ook daarom dat ze zo openlijk de strijd aangaat met Photoshop op haar Instagramprofiel. “Het is de norm van de industrie geworden om foto’s digitaal te retoucheren. Als een merk tegenwoordig stelt dat het geen beelden bewerkt, doen ze letterlijk iets baanbrekends. Hoe fout is dat eigenlijk? Veel labels en teams die campagnes shooten, maken automatisch de huid van modellen glad, verwijderen vlekjes, donkere kringen of andere zaken die als ‘imperfecties’ worden beschouwd. Al lijken ze te vergeten dat net zij ervoor hebben gezorgd dat iedereen deze dingen nu bekijkt als iets negatiefs. Omdat de media ooit hebben besloten dat gefotoshopte beelden het schoonheidsideaal moeten zijn.”

“Vaak ziet het eindresultaat er zo verbluffend perfect uit, dat de modellen er in het echte leven niet eens meer op lijken. Duizenden mensen krijgen deze beelden dan te zien en denken vervolgens dat ze er ook zo moeten uitzien terwijl dat gewoonweg onmogelijk is. Ik wil dat mensen weten hoe ik en vele anderen er écht uitzien en dat ze weten dat het schoonheidsideaal in Photoshop is gecreëerd en onrealistisch is voor ons allemaal.”

Oppervlakkigheid van sociale media

Nog opvallend is dat ze één van de zeldzame modellen is die zich openlijk durft uit te spreken over wereldproblemen. Ze gebruikte haar online invloed al meer dan eens om zaken als de crisis in Sudan of de aanslagen in Sri Lanka bespreekbaar te maken. “Ik kan soms heel gefrustreerd raken dat die posts snel ondergesneeuwd raken en dat minder mensen ze te zien krijgen. Als maatschappij moeten we daar hard aan werken om niet alleen mooie en leuke dingen te liken en erop te reageren, want zo blijft alleen het oppervlakkige over.”

“Er is zoveel aan het gebeuren in de wereld en ik denk dat mensen soms de voeling met de realiteit verliezen door sociale media en niet op de hoogte zijn van bepaalde zaken. Als ik mensen hun feed kan ‘verstoren’ met iets belangrijks dat hun aandacht beter kan gebruiken dan een bikinifoto, zal ik dat doen ook. Je zal de bikinifoto’s ook nog wel te zien krijgen (lacht), maar het is wel belangrijk dat je ook zaken post die je oprecht belangrijk vindt en die misschien niet de meeste likes of nieuwe volgers opleveren”, aldus Lawrence.

Om af te sluiten vroegen we de Britse schone of ze een tip heeft voor vrouwen (of mannen) die niet zo goed in hun vel zitten: “Iedereen voelt zich af en toe wel eens rot. Belangrijk is dan om die gevoelens te (h)erkennen en ook toe te laten, maar laat ze je niet overnemen. Focus op alle geweldige dingen aan jezelf. Zelfs als het lijkt alsof je de bodem bereikt hebt, ben je heus wel genoeg waard en verdien je liefde en geluk.”