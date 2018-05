Cultbeautymerk Aesop opent eerste winkel in België Timon Van Mechelen

29 mei 2018

11u57 0 Style Aesop opent binnenkort een filiaal in Antwerpen op de hoek van de Kammenstraat en de Lombardenvest. Het Australische huidverzorgingsmerk vergaarde de voorbije jaren een cultstatus, vooral dankzij hun mooie amberkleurige flesjes en potten.

Je hebt de handzeep en -crème van Aesop vast al wel eens zien staan in sterrenrestaurants of in andere chique etablissementen. De producten van het Australische cosmeticamerk zijn razend populair door hun mooie verpakkingen en lekkere kruidige geuren. Ze zijn allemaal gemaakt op basis van botanische extracten die puur geselecteerd zijn op het effect voor huid en haar.

Hoewel we al een heel aantal verkooppunten hebben van het merk in ons land, denk bijvoorbeeld aan Fin du Jour in Gent, The Recollection in Antwerpen en Senteurs d’Ailleurs Brussel, ontbrak een eigen winkel van het merk voorlopig nog. Daar komt dus binnenkort verandering in. Wanneer het filiaal in Antwerpen net opent, is nog niet geweten.