Crocs met plateauzolen zijn al uitverkocht nog voor ze te koop zijn Timon Van Mechelen

06 februari 2018

11u50 0 Style Modehuis Balenciaga introduceerde de Crocs met plateauzolen in oktober op de catwalk in Parijs. En hoewel zowat de hele wereld ze op sociale media uitspuwde, blijken er toch een pak meer gegadigden te zijn dan verwacht. Nog voor ze daadwerkelijk te koop zijn, zijn ze al volledig uitverkocht op de webshop van het Amerikaanse luxe warenhuis Barneys.

Balenciaga is overigens niet het eerste modemerk dat Crocs probeert hip te maken. Op London Fashion Week maakte de Schotse ontwerper Christopher Kane er zijn persoonlijke missie van om de controversiële schoen in the picture te zetten, met Crocs met diamanten en zelfs een Croc-enkellaars. Maar waar die schoenen overal in de uitverkoop eindigden met kortingen van 70% op, zijn de exemplaren van Balenciaga een stuk populairder. En dat terwijl ze met moeite stijlvol of draagbaar genoemd kunnen worden.

Het succes van de opmerkelijke schoenen dankt het Spaanse modehuis aan zijn creatief directeur Demna Gvasalia. Deze ex-Antwerpse modestudent richtte het hippe label Vêtements op, maar verandert sinds zijn aanstelling bij Balenciaga, ook daar alles in goud. Van de peperdure handtas die wel erg op een shoppingtas van Ikea leek tot campingslippers en haarrekkers waar je een fortuin aan kwijt bent. Ze verkopen allemaal als zoete broodjes. In de modewereld wordt dat ook wel 'het Demna-effect' genoemd.

De comeback van de ‘Buffalo’

Naast de Crocs met plateauzolen, doet nog een andere opmerkelijke schoen het tegenwoordig trouwens goed: de platformschoenen van Buffalo. Razend populair in de jaren 90, nu weer te koop bij hippe winkels als Smets in Brussel. De comback kadert in een grootschalige actie van het Duitse bedrijf om “de fashion doelgroep te overtuigen van het nieuwe merkimago van het cult-label”, aldus een persbericht van het merk. Artiesten als zangeressen Dua Lipa en Daya werden al gespot met de schoenen aan hun voeten, en volgens het Nieuwsblad verkopen Buffalo’s ook in ons land (weer) goed.