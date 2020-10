Couple core of koppels die een garderobe delen: ‘Soms doe ik een stuk aan dat hij eigenlijk wou dragen. Kijk, dan moet hij maar vroeger opstaan”

Nu we meer tijd thuis doorbrengen, graaien we al eens vaker in de kleerkast van ons lief. Dat heeft zelfs een naam: couple core. Enkele koppels getuigen:“Ik heb tijdens de lockdown de hele tijd in zijn boxershorts rondgelopen.”

De Morgen Nu we meer tijd thuis doorbrengen, graaien we al eens vaker in de kleerkast van ons lief. Dat heeft zelfs een naam: couple core. Enkele koppels getuigen:“Ik heb tijdens de lockdown de hele tijd in zijn boxershorts rondgelopen.”

Sommige historische gebeurtenissen staan voor eeuwig in ons collectief geheugen gegrift. Waar was u, ­bijvoorbeeld, op het moment dat Britney Spears en Justin Timberlake op de rode loper van de American Music Awards verschenen in een gecoördineerde patchwork denim look? Toto, we zijn geen 2001 meer, maar koppels die hun outfit op elkaar afstemmen zijn van alle tijden. Ook als ze niet hun best moeten doen om de tabloids te halen.

Het is heel natuurlijk dat je je niet enkel mentaal, maar ook visueel wil alliëren met de persoon met wie je in een relatie zit Relatietherapeute Nikki Goldstein

In Zuid-Korea en Japan zie je stelletjes wel vaker vestimentair bij elkaar horen. Aanrakingen of zoenen in het openbaar is daar niet zo’n ding als bij ons, en door hun kleurenpalet of patronen op elkaar af te stemmen, kunnen ze toch hun relatie tentoonspreiden. Ook bij ons gaan koppels steeds meer bewust of onbewust matchend door het leven. “Het is heel natuurlijk dat je je niet enkel mentaal, maar ook visueel wil alliëren met de persoon met wie je in een relatie zit”, zegt relatietherapeute Nikki Goldstein aan The Huffington Post. “Je past je aan aan de omgeving waarin je je bevindt, dus gaat jouw stijl ook wat meer aansluiten op die van je partner – en omgekeerd – naarmate jullie relatie evolueert.”

Haast instinctmatig smelten de garderobes van jou en je lief dus samen, al betekent dat doorgaans geen gigantische stijlbreuk. Het is immers logisch dat je je aangetrokken voelt door iemand wiens ethische én esthetische waarden en ­normen overeenkomen met de jouwe. “Frappant weetje”, vertelt Imke (27) daarover. “Een van de redenen waarom ik op mijn vriendin gevallen ben, is omdat ik vond dat ze zo’n coole stijl had. Nu we samenwonen, zie ik hoeveel kledingstukken we eigenlijk dubbel hebben.”

Toch zijn er ook mensen die dankzij hun partner het stilistische licht gezien hebben, getuige de metamorfose van Kim Kardashian die haar bandagejurkjes verruilde voor onder meer Rick Owens sinds ze met Kanye West samen is. Die ­interesse voor meer minimalistische mode had ze altijd al gehad, vertelde ze daarover aan Vogue, maar ze dacht steeds dat het niet bij haar zou passen.

Het helpt uiteraard dat het overgrote deel van je kleding couture is, maar ook Zoë (24) ontwikkelde haar ware stijl pas in haar huidige relatie. “Ik ben verlegen en introvert, en voor ik Davy leerde kennen, zag je dat ook aan mijn kledingstijl”, aldus de social account executive bij een reclamebureau. “Ik weet nog hoe ik op onze eerste date zei dat ik enkel zwart en denim droeg. Vandaag is dat euh… niet meer zo. Hij heeft die kant in mij echt wakker geschud.”

Gedeelde hoedjes

Ondertussen heeft het jonge koppel een heel arsenaal aan gedeelde hoedjes, tassen en zonnebrillen, en soms kopen ze dezelfde limited edition sneakers, maar dan met negen ­maatjes verschil. Die sneakers echter op hetzelfde moment dragen, is uit den boze. “Dat moeten we mijden als de pest”, lacht grafisch ontwerper Davy (28) die zijn eigen sneakerpodcast We Got Love heeft. “Het is al eens gebeurd, op dagen dat we elkaar ’s ochtends niet zien bij het klaarmaken. Davy kan dan echt slechtgezind zijn”, vertelt Zoë terwijl haar vriend instemmend kreunt. Echt matchy-matchy zijn de Bruggelingen dus niet, maar wie hen ziet lopen op straat zou hen automatisch naast elkaar plaatsen met hun kleurrijke streetwear en unieke accessoires van merken als Acne en Stussy. “Onze stijl? Niet te veel over de dingen nadenken, waardoor het uiteindelijk lijkt alsof we over alles heel veel nadenken.” Het koppel besloot in maart te gaan samenwonen, net op het moment dat België in lockdown ging en ­partners niet veel anders te doen hadden dan op elkaar ­kijken en uit verveling ook eens de kleerkast van ‘De Ander’ open te trekken.

Ik droeg sowieso al shirts en hoodies van Davy binnenshuis, maar nu ik niet meer naar kantoor moet, ga ik ook soms in kleding van hem de deur uit Zoë

“Ik heb tijdens de lockdown de hele tijd in boxer­shorts van mijn lief rondgelopen”, knikt Isabelle (34). “Dat was zo belachelijk comfortabel dat ik nog steeds manieren zoek om die dingen nu ook op kantoor te dragen. Al moet ik er nu helaas wel iets overhéén doen.” De haastig bij elkaar gegooide lockdownoutfits waren niet alleen chill, ze waren ook significant. Modetrends ontstaan wel vaker in de schaduw van kleine en grote maatschappelijke veranderingen. Voor komend seizoen is het dan ook niet vreemd dat ontwerpers steeds meer sturen richting comfort, richting gender­fluïde looks en richting meer tijdloze silhouetten die de tand des tijds of, je weet wel, de apocalyps kunnen doorstaan.

“Ik droeg sowieso al shirts en hoodies van Davy binnenshuis, maar nu ik niet meer naar kantoor moet, ga ik ook soms in kleding van hem de deur uit”, zegt Zoë, die 32 centimeter kleiner is dan haar vriend. “Ik merk wel dat de lockdown me heeft geholpen om nog meer mijn buikgevoel te volgen, als het gaat om wat ik die dag wil dragen.”

“Het was fijn om Zoë zo over­sized te zien rondlopen”, knikt Davy. “Ik heb een eigen kledinglijn, Lost In The World. Zeker de helft van mijn klanten zijn vrouwen, maar ik wist eigenlijk nooit zo goed hoe ik daarop moest inspelen. Nu besef ik dat vrouwen net zo goed het oversized comfort ­willen, en dat ik niet per se moet inzetten op zogenaamde girly silhouetten. Dat inzicht was heel waardevol.”

Gedeelde garderobe

Sommige koppels hebben ook het geluk dat ze min of meer dezelfde afmetingen hebben en dus niet eens moeten op­teren voor een disproportionele look wanneer ze in elkaars garderobe duiken. Kenny (33) en Hugues (32) hebben maar één kleerkast in hun Brusselse woonst staan, waarin ieder item gemeengoed is. “We hebben dezelfde maat in álles, dus we delen ook alles”, vertelt Kenny. “Enkel sommige schoenen kunnen we niet uitwisselen, omdat onze voeten verschillen van vorm.”

Het gebeurt ­weleens dat ik een stuk aandoe dat hij eigenlijk plande te dragen. Maar ja kijk, dan moet hij maar vroeger opstaan Kenny

Het pasgetrouwde stel zit qua smaak volledig op dezelfde golflengte, best wel handig aangezien ze samen de design­studio Cobra Studios uitbaten. Ze spijzen hun garderobe met basisstuks van Arket of zelfs Zeeman en vullen aan met designerpieces van Dries Van Noten, Martin Margiela of Y-Project. “Hugues werkt in de mode, dus hij is verantwoordelijk voor het grootste deel van de kledingaankopen. Het gebeurt ­weleens dat ik een stuk aandoe dat hij eigenlijk plande te dragen ja, maar kijk, dan moet hij maar vroeger opstaan.”

“O, wij hebben ook een beige corduroy hemd waar we vaak om strijden”, lacht Trix (23). De verpleegster slash fotografe vormt een koppel met de Britse muzikant en videograaf Nick (26), die sinds kort de zin “Antwerpen is ’t stad en de rest is parking” kan uitspreken. Noodzakelijk, gezien hij hier tegenwoordig resideert. “Tijdens de lockdown waren we van elkaar gescheiden”, vertelt Trix. “Na drie maanden apart is Nick op de eerst mogelijke trein richting België gesprongen. Aangezien hij door corona niet volledig kon verhuizen, had hij toen maar één koffer bij zich.”

“In het begin was het dus vooral uit praktische overwegingen dat ik eens een vest of een broek van haar leende”, vult Nick aan. “Maar eigenlijk hebben we een heel gelijkaardige stijl, die sinds we samenwonen nog meer naar elkaar toegegroeid is.” Het koppel durft soms ook outfits op elkaar af te stemmen. “Het is meer een overeenkomst in kleuren en materialen dan dat we ooit in his and hers truien zullen ­rondlopen”, lacht Trix. “Maar ja, ik ben als fotografe heel visueel ingesteld, dus ik vind dat ook wel tof om te zien, ­koppels die qua outfit bij elkaar passen.”

Dat vinden ook de meer dan 49.000 Instagram-volgers van de jonge Antwerpse, die telkens enthousiast reageren op content waarin het koppel in hun matching Birckenstocks of Vans over straat wandelen. Als ze beiden iets leuk vinden, schaffen ze gewoon één exemplaar aan. Ze vertrouwen op elkaars goede smaak. “Nick kan me overtuigen om dingen te kopen die ik anders misschien nooit uit de rekken had gehaald”, vertelt Trix. Haar vriend lacht. “Ach. Dat is vooral omdat ik mezelf er al in visualiseer wanneer jij nog aan het passen bent.”

