Coupe quarantaine: waarom heel wat mensen nu voor een opvallende kleur kiezen

We zitten tegenwoordig allemaal thuis met een ‘coupe quarantaine’. Voor de meesten betekent dat te lange, ongewassen haren en vooral niet veel moeite steken in je kapsel. Heel wat celebrity’s omarmen een opvallende look en een gewaagd kleurtje. Hoe komt dat en is zo’n opvallende kleur makkelijk te onderhouden? Wij vroegen het aan bv-kapper Jochen Vanhoudt.

Waar opvallende haarkleuren vroeger als een tikkeltje ordinair beschouwd werden, zijn ze nu superhip. Van Taylor Swift over Hilary Duff tot onze eigenste Ella Leyers: steeds meer mensen opteren tegenwoordig voor een ietwat flashy coupe. Zeker in coronatijden, zo blijkt.

“Ik stuurde al enkele pakketjes met opvallende kleuren op naar klanten, waaronder Joyce De Troch en Ella Leyers”, vertelt bv-kapper Jochen Vanhoudt. “Het grote voordeel hiervan is dat wanneer je op een bepaald moment een grote uitgroei krijgt, zoals dat nu bij veel mensen het geval is, dat zo'n kleurspoeling die toch wat subtieler maakt.”

Vooral blonde dames krijgen nu te maken met een harde uitgroei. “Met een opvallend kleurtje merk je die minder op. Het verschil tussen dat heel blonde en die donkere uitgroei wordt veel minder uitgesproken. Mensen hebben dan ook minder het gevoel dat ze effectief een uitgroei hebben”, legt Vanhoudt uit. “Daarom zijn die kleuren momenteel zo populair. Heel veel mensen bellen en vragen om nu zo’n kleurtje uit te testen omdat ze toch de deur niet uitmoeten. In het geval van actrices is het daarnaast zo dat zij vaak tijdens het acteren niet zomaar met eender welke kleur op de set mogen verschijnen. Maar ook bij mensen die nu gewoon thuiszitten is dit het uitgelezen moment om iets uit te testen.”

Hoe lichter, hoe feller

Maar niet iedereen kan zomaar met zo'n opvallende kleur aan de slag.“Hoe lichter je haarkleur is, hoe beter de kleur ook zal uitkomen. Wil je een roze coupe? Dan gaat die het best verschijnen op heel lichtblond haar. Terwijl bij mensen met goudblonde lokken die kleuring eerder wat peachy zal uitvallen. De basiskleur is dus zeker bepalend.”

“Pastelkleuren komen dus vaak alleen goed door op een lichte basiscoupe. Mensen met highlights of met een ontkleuring kunnen gemakkelijk zo'n opvallend gekleurd kapsel bekomen. Mensen met een donkere coupe moeten eerst langskomen voor highlights of een ontkleuring om dat zichtbaar te maken.”

Je kan zo'n opvallend kleurtje verkrijgen op drie verschillende manieren legt de kapper uit. “De eerste is via een verzorgende colormask, een soort van conditioner waarmee je je haar behandelt. De kleur is dan zeer subtiel zichtbaar en houdt zo'n twee wasbeurten. Dan heb je de tweede optie: een semi-permanente kleur. Die houdt zo'n 6 tot 8 wasbeurten. Tot slot heb je nog een permanente kleuring.”

Houdbaarheid

Is een opvallend kleurtje iets dat echt maar enkele dagen mooi blijft? Absoluut niet. Jochen legt uit dat een permanente kleuring met een opvallende kleur net zo goed kan houden als bijvoorbeeld een ‘gewone’ bruine kleur. “Een permanente kleur wordt gemengd met peroxide. Die kleur behoudt dus heel goed, zeker op lichtblonde stukken. Zo’n permanente kleur gaat immers de binnenkant van het haar aanpakken. Wil je die kleur er na een tijd uit? Dan moet er een andere kleur over gezet worden. Alleen wanneer je echt droog en poreus haar hebt, bij mensen die vaak bleachen bijvoorbeeld, kan het zijn dat de kleur niet goed houdt."