Coupe ‘Dirty’ is de nieuwste haartrend voor brunettes Liesbeth De Corte

09 december 2018

14u07

Bron: Refinery29 0 Style Nieuw jaar, nieuwe trends. En dat geldt ook voor je haarstijl. Wil je er als de kippen bij zijn en 2018 eindigen in stijl? Dan is de ‘dirty’ brunette misschien wel iets voor jou.

Eerst en vooral even de puntjes op de i zetten: neen, we hebben het niet over vettig en warrig haar. Laat deze trend dus géén excuus zijn om als een vogelverschrikker de deur uit te stappen. Waar het wel over gaat? “Het is eigenlijk een heel neutrale, nonchalante stijl”, begint Riawna Capri haar uitleg.

Doet deze naam geen belletje rinkelen? Heel logisch, maar binnen de kapperswereld is zij wél the real deal. Ze heeft een van de hipste kapperszaken in Los Angeles opgericht, genaamd Nine Zero One, en heeft al de schaar gezet in lokken van onder meer Ruby Rose en Nina Dobrev.

“De koele ondertoon is een hele tijd hip geweest, net zoals de zeer warme tinten”, zo gaat Capri verder. “Nu zijn die extremen wat passé, en vormt de dirty brunette het perfecte evenwicht tussen de twee.” Concreet worden de lokken van een brunette subtiel lichter geverfd. Op die highlights wordt er achteraf nog een toner gezet, een soort spoeling die je haarkleur een natuurlijkere look geeft.

Maar het werkt evengoed voor je puntjes die door de zomerzon wat blond geworden zijn. Dankzij een toner kan je de kleur wat donkerder maken én de schakeringen behouden.

Echt vernieuwend klinkt het niet. De dirty brunette lijkt gewoon verder te bouwen op verdere trends, zoals de haarkleur bronde of de tortoiseshell-hype. Maar wij zijn wél benieuwd naar het resultaat. Geen idee hoe het bij jullie zit, maar ik weet wat te vragen bij het volgende kappersbezoek.