COS verkoopt voor het eerst sportkledij LDC

07 mei 2020

09u26 0 Style Meer dan ooit lopen we thuis rond in een legging of een comfortabele tanktop. Het ideale moment om uit te pakken met een sportcollectie, zo dachten ze bij COS. Het is de eerste keer dat er activewear te koop is bij het kledingmerk.

Het gaat om een nieuwe lijn, enkel en alleen voor vrouwen. Die bestaat uit T-shirts, oversized truien, leggings, sportbeha’s, strakke sportshorts, een parka, sokjes en een sporttas. Zoals we gewoon zijn van COS ziet alles er stijlvol en minimalistisch uit, met kleuren als zachtroze, olijfbruin en verschillende tinten blauw.

Nog leuker is dat alle stuks gemaakt zijn van organisch katoen en gerecycleerd polyester en nylon. Prijzen starten van 12 euro. De parka is het duurst, met een prijskaartje van 135 euro. Geïnteresseerd? De sportcollectie is verkrijgbaar via de webshop van COS.