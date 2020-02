Corona steekt ook fashionista's aan LB

11 februari 2020

Ook op New York Fashion Week is het coronavirus opgedoken. Niet dat de modellen ten prooi zijn gevallen aan het virus, maar het lijkt de ontwerpers wél te inspireren. Mondmaskers die werden versierd met kristallen en plastic bloemen moeten het dragen van die bescherming modieus en cool maken. Dat zo'n mondkapje amper helpt om besmetting tegen te gaan - enkel exemplaren met een extra filter, die goed aansluiten op de mond, zijn nuttig - is van ondergeschikt belang aan het fashiongehalte.