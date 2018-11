Converse en modeblogster Chiara Ferragni slaan de handen in elkaar Margo Verhasselt

16 november 2018

09u25

Bron: Flair 0 Style Chiara Ferragni heeft samen met Converse een sneakercollectie op de markt gebracht. Met meer dan 14 miljoen Instagramvolgers en een jaarlijks inkomen van een paar miljoen euro, is de Italiaanse Chiara Ferragni (31) van The Blonde Salad dé bekendste influencer ter wereld.

Ze zette al een kind op de wereld, stapte in het huwelijksbootje en is dé bekendste influencer. Haar laatste nieuw project? Een samenwerking voor een schoenencollectie. De Italiaanse schone werkte samen met Converse en brengt nu haar eigen Chuck Taylor All Stars uit.

De sneakers kregen een make-over met glitter en haar bekende oogje op de hiel. Haar collectie komt in verschillende modellen en kleuren. Zo gaf Ferragni haar eigen draai aan de One Star, de High Top en de One Star Platform.

Prijzen variëren tussen 120 en 130 euro. Wie een paar wil bemachtigen, moet snel zijn want de schoenen verkopen als zoete broodjes. Meer info vind je hier.