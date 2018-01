Complete beginner op beautyvlak? Dit zijn de 5 producten om mee te starten Sophie Vereycken

14u05 0 Thinkstock Style Jouw idee van een uitgebreide make-uplook is een likje mascara, en wanneer vriendinnen zich voor de spiegel staan op te tutten, verbaas jij je vooral over de hoeveelheid potjes en tubes die ze met zich meesleuren. Wil je toch graag je eerste stapjes in de wereld der cosmetica zetten? Dan zijn deze producten een goed begin.

1. Getinte dagcrème

Met een getinte dagcrème sla je twee vliegen in één klap: je verzorgt je huid en legt er meteen een egaliserend laagje overheen. Bovendien kan je het gewoon met je handen aanbrengen, wat het niet alleen foolproof maakt, het klusje is ook in een wip gepiept.

NINA 1. Laura Mercier Getinte Dagcrème, € 48 bij Cosmeticary 2. Nyx Soft Focus Tinted Primer, € 12,60 bij Nyx 3. Estée Lauder Daywear Sheer Tint, € 41,90 bij ICI PARIS XL 4. Clarins Hydraquench Tinted Moisturizer, € 30,90 bij ICI PARIS XL 5. Maybelline & Gigi Hadid Tinted Primer, € 12,90 bij de drogisterij

2. Concealer

Wie 's ochtends de slaap maar niet weggewassen krijgt, last heeft van een sporadisch puistje of wat roodheid, kan ook een beetje concealer aanbrengen. Verwarm een beetje product tussen je duim en wijsvinger en dep het vervolgens zachtjes onder je ogen, of op een puistje. Zo zal het product versmelten met je huid, en zal niemand zien dat je concealer op hebt. Wél dat jij er verdomd goed uitgerust uitziet.

NINA 1. Bobbi Brown Creamy Corrector, € 19,50 bij ICI PARIS XL 2. Chanel Le Correcteur, € 35 bij de parfumerie 3. Clinique Beyonc Perfecting Super Concealer, € 25,35 bij Galeria Inno (vanaf 18/01) 4. Catrice Re-Touch Brightening Concealer, € 4,59 bij Kruidvat 5. L'Oreal Paris True Match Concealer, € 10 bij de drogisterij

3. Mascara of wimperserum

Ervan uitgaande dag je nog geen mascara in je toilettas hebt: zo'n kleine tube is wel degelijk onmisbaar. In amper een paar seconden tover je die kleine oogjes om in twee verleidelijke kijkers (op voorwaarde dat je jezelf niet per ongeluk in het oog port - geen nood: oefening baart kunst, en het overkomt zelfs de beste). Ben je wel al een trotse mascara-bezitter? Dan kan je overwegen om een wimperserum aan te schaffen. Iedere avond voor het slapengaan aanbrengen, en na een paar weken sta je op met opvallend langere wimpers. Het werkt écht, eerlijk waar.

NINA 1. Filorga Optim-Eyes Lash & Brows serum, € 49 bij de apotheek 2. Yves Rocher SexyPulp mascara, € 8,95 bij Yves Rocher 3. Clinique High Impact Lash Elevating mascara, € 23,90 bij de parfumerie 4. Maybelline Total Temptation mascara, € 14,99 bij Kruidvat 5. Kruidvat Super Lash Wimperserum, € 9,99 bij Kruidvat

4. Donkerbruine eyeliner of potlood

Wie van helemaal niets meteen naar zwart oogpotlood of eyeliner gaat, zal schrikken van het harde effect. Kies dus best voor donkerbruin. Dat oogt een stuk natuurlijker, en is dan ook ideaal om mee te beginnen. Hou je van een zachte look? Dan is een oogpotlood het meest geschikt. Mag het net strak en uitgesproken? Dan haal je beter een vloeibare eyelinerpen of een gelliner in huis.

NINA 1. Dior Colour & Contour, € 35 bij de parfumerie 2. MAC Pro Longwear Fluidline, € 20 bij MAC 3. Bourjois Khol & Contour, € 11 bij de drogisterij 4. Benefit They're Real Push-Up Liner Eyeliner, € 27 bij Galeria Inno 5. Rimmel London Glam'Eyes Professional, € 7,20 bij de drogisterij

5. Rode lipstick

Zo'n rode lippenstift mag dan wel intimiderend lijken, je kan er veel meer kanten mee uit dan je denkt. Je hoeft niet meteen volledig in Marilyn Monroe-modus te gaan (al kan dat voor een feestje natuurlijk ook). Dep de lipstick met je wijsvinger op je lippen, of gebruik een oorstokje om de kleur aan te brengen. Zo krijg je een natuurlijk kleurwaasje dat perfect geschikt is voor overdag. Bovendien kan je de lipstick ook gebruiken als blush. Zet een klein stipje op je wang, en vervaag zachtjes met je vingertoppen voor een subtiele blos.

NINA 1. Bourjois Color Boost, € 9 bij ICI PARIS XL 2. Tom Ford Lip Color Lipstick, € 55 bij Douglas 3. Benefit Benetint, € 33 bij Galeria Inno 4. Smashbox L.A. Lights Blendable Lip & Cheek Color, €26 bij ICI PARIS XL 5. BE Creative Brilliant Shine lipstick, € 12,95 bij ICI PARIS XL