Collega-modellen kwaad over denigrerende uitspraken Kendall Jenner TVM

22 augustus 2018

14u01

Bron: Fashionista 0 Style Kendall Jenner heeft zich de woede van heel wat collega’s op de hals gehaald na enkele uitspraken in een interview met Love Magazine. Daarin vergelijkt ze haar eigen modellencarrière met die van anderen. Een quote daaruit werd als teaser op Instagram gepost door het magazine en dat viel niet bij iedereen in goede aarde.

Waar het jongere halfzusje van Kim Kardashian aan het begin van haar eigen modellencarrière naar eigen zeggen nog zelf werd gepest door collega-modellen, heeft ze nu zelf uitgehaald naar haar collega’s. Of dat lijkt tenminste toch zo.

“Al vanaf het begin van mijn carrière ben ik altijd super selectief geweest over welke shows ik wou meelopen,” gaat de bewuste quote van start. “Ik was nooit een van die meisjes die 30 shows per seizoen deed of wat ‘the fuck’ die meisjes ook doen. Meer macht aan hen. Maar ik had miljoenen aanbiedingen, niet alleen catwalk maar nog veel meer. De hele combinatie was erg overweldigend en ik begon een beetje door te flippen, dus heb ik een stap achteruit gezet,” aldus Kendall in het interview met Love Magazine.

Vooral het eerste deel van de quote schoot bij heel wat andere modellen in het verkeerde keelgat. Zo schrijf model Daria Strokous op Instagram het volgende: “… wat ‘the fuck’ die meisjes ook doen, is er het beste van proberen maken en een beetje geld proberen te verdienen om zichzelf en hun familie te onderhouden. Oh, en het zijn trouwens 70 shows per seizoen, en we zijn er allemaal vreselijk trots op dat we dat hebben kunnen doen.”

Model Teddy Quinlivan vult aan: “Die meisjes verdienen ontzettend veel minder dan jij voor dezelfde jobs. Ze moeten op tijd zijn en komen niet pas een uur voor de show begint aan. Die meisjes komen ook niet uit een celebrity familie. Ze hebben niet de mogelijkheid om jobs te weigeren. We zijn niet allemaal zo geprivilegieerd als jij geboren. Maar meer macht aan jou hoor.”

Ook Irina Djuranovic was niet bepaald opgezet met Kendalls uitspraken: “Ik ben nog nooit in mijn leven zo indirect en publiekelijk beledigd geweest in heel mijn leven, godverdomme!!!!!!! Dat jij een supermodel wordt genoemd … Hoe makkelijk het allemaal gegaan is voor jou.”

Uit de context getrokken

Haar woordvoerder reageerde ondertussen op de hele hetze. “Het was niet wat ze bedoelde. De quote is uit zijn context getrokken. Terwijl ze die uitspraak deed, had ze zelf al door dat het aantal shows dat sommige modellen lopen, dichter bij 80 ligt. Het punt is dat het hun pad is en daarom zei ze ook ‘meer macht aan hen’. Ze kijkt op naar hun harde werk en doorzetting. Het is een hele prestatie.”

En ook Kendall heeft gereageerd in een tweet: "Ik ben verkeerd geïnterpreteerd in een recent interview en ik wil dit even rechtzetten. Het was nooit mijn bedoeling om iemand te beledigen, het tegenovergestelde zelfs. Helaas zijn mijn woorden verdraaid en uit de context getrokken. Ik wil duidelijk zijn: het respect dat ik heb voor mijn collega's is onmeetbaar groot!".

I was misrepresented in a recent interview over the wknd & it’s important to clarify the meaning. It was intended to be entirely complimentary but unfortunately, my words were twisted & taken out of context.I want to be clear. The respect that I have for my peers is immeasurable! Kendall(@ KendallJenner) link