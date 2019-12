Colette Mon Amour: sluiting iconische Parijse boetiek wordt verfilmd Margo Verhasselt

26 december 2019

11u05

Bron: DazedDigital 0 Style De iconische Parijse winkel Colette sloot in 2017 de deuren en brak daarmee het hart van heel wat fashionista’s. Al hebben we goed nieuws voor de fans van de mode- en lifestylewinkel. In 2020 komt een documentaire uit over de laatste maanden van de boetiek.

“Aan alle goede dingen komt ooit een einde en na twintig fantastische jaren sluit Colette voorgoed de deuren op 20 december”, stond in de zomer van 2017 te lezen op het Instagramaccount van de winkel. “Oprichtster Colette Roussaux heeft de leeftijd bereikt waarop ze meer tijd wil voor haarzelf en Colette kan niet blijven bestaan zonder Colette.” Modehuis Saint Laurent nam het pand op Rue Saint Honoré over. Maar de sluiting van Colette liet niemand onberoerd. Genoeg reden voor de Parijse regisseur Hugues Lawson-Body om een documentaire over de laatste maanden van de boetiek te maken. De documentaire krijgt de naam ‘Colette Mon Amour’.

De documentaire duurt een uurtje en geeft een kijk op de laatste maanden van de winkel, vanaf het moment dat de sluiting aangekondigd werd. Zowel oprichtster Colette als haar dochter Sarah Andelman komen vaak in beeld en ook heel wat bekende gezichten verschijnen op het toneel. Zo zouden Virgil Abloh, Kanye West en Pharrell Williams deel uitmaken van de film.

Colette Mon Amour komt uit in 2020.