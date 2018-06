Cocktail als dresscode: dit moet je aantrekken Liesbeth De Corte

26 juni 2018

12u34 0 Style Het trouwseizoen is al een tijdje aan de gang, dus de kans is groot dat ook jij een uitnodiging in je bus hebt zitten. Vaak is er een verplichte dresscode: cocktail. Maar wat wil dat in hemelsnaam zeggen? Wij leggen het eventjes voor je uit.

Allemaal leuk en wel, zo’n trouwfeest, maar zelfs voor de gasten vergt het heel wat voorbereiding. Denk aan het vrijgezellenweekend, het vinden van het perfecte cadeau, eventueel nog een hotel of vlucht boeken en dan nog de juiste outfit kiezen. Zeker als sommige mensen de dresscode cocktail lezen, gaan er enkele alarmbellen af. Voor de mannen is dit meestal redelijk simpel en wil dit zeggen dat ze in een kostuum, hemd of nette T-shirt en dito schoenen moeten komen. Ze kunnen zelf nog kiezen of ze voor een das, strik en misschien wel bretellen gaan.

Voor de dames is het vaak nog een tikje ingewikkelder, al is er eigenlijk één gouden regel: ze moeten er feestelijk en fancy uitzien. Vaak denken mensen dat je een jurk moet aandoen die net boven je knieën komt, maar niets is minder waar. Je kan kiezen voor eender welke lengte of stijl. Een little black dress is dus zeker oké, maar je kan je evengoed hullen in een een minimalistische maxi dress, een zwierige bohojurk met bloemen of een midi-rok. Je kan zelfs een stijlvolle jumpsuit dragen. Het enige wat écht not done is, is een jeansbroek. Zelfs in combinatie met een mooie, zijden blouse.

Wat is dan het verschil met Tenue de ville of black tie? Het eerste betekent eigenlijk ‘stadskleding’, dus je outfit mag nog wat simpeler en meer casual zijn. Black tie is dan weer formeler. In dat geval is het aangeraden om je mooiste avondjurk uit de kast te halen, zodat je op je chicste verschijnt op het trouwfeest.

Een cocktailjurk kan je trouwens gemakkelijk combineren met een hakje of elegante platte schoenen. Je smartphone, geld en eventuele zakdoeken stop je best weg in een clutch of kleine handtas, die je gemakkelijk kan vasthouden op de dansvloer.