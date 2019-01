Christian Wijnants lanceert volwaardige schoenen-, accessoire- en mannencollectie TVM

24 januari 2019

17u27 0 Style Voor de lente- en zomercollectie van 2019 lanceert de Belgische modeontwerper Christian Wijnants voor het eerst een volwaardige schoenen- en accessoirecollectie. En om niet alleen vrouwen te bedienen, start hij ook een mannenlijn. Die presenteerde hij tijdens de modeweek in Parijs.

Na 16 jaar enkel vrouwencollecties te ontwerpen, vond de designer dat het tijd was voor iets nieuws. Enerzijds in de vorm van een eerste mannencollectie die in het najaar te koop zal zijn en hij vorige week voorgesteld heeft op de mannenmodeweek. Anderzijds gaat hij zijn prêt-à-portercollectie voor vrouwen ook aanvullen met een volwaardige schoenen- en accessoirecollectie. Die gaat van felgekleurde enkellaarsjes, slippers en sandalen over tote bags, cross-body bags en rugzakken tot lederen handschoenen en oorringen. De lederwaren worden in Italiaanse ateliers vervaardigd, de juwelen met de hand gemaakt in oosterse familieateliers.

De mannencollectie bestaat uit 8 truien die in verschillende patronen en stoffen komen zoals merino- en alpacawol. Hij ontwierp ook 2 broeken, één klassiekere pantalon en één joggingbroek.

De schoenen- en accessoirecollectie is verkrijgbaar vanaf eind januari 2019 in de winkel van Christian Wijnants in Antwerpen. De mannencollectie is vanaf augustus te koop.