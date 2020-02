Christian Siriano kijkt naar Harley Quinn voor nieuwe collectie MV

10 februari 2020

09u32 0 Style Christian Siriano’s ontwerpen kan je nooit in een hokje plaatsen. Hij kiest verschillende thema’s uit, houdt zich niet aan gender of lichaamstypes en zijn Fall 2020 Ready To Wear-collectie die geïnspireerd werd door Harley Quinn? Die was daar het perfecte bewijs van.

Harley Quinn begon haar bestaan zowel in de DC-strips als in de tekenfilms als sidekick van een grotere, belangrijkere schurk, The Joker. Die op zijn beurt weer de antagonist was van een grotere, belangrijkere held. Dankzij de sublieme acteerprestatie van Margot Robbie breekt ze vandaag echter los van dat patroon. En krijgt ze haar eigen film ‘Birds of Prey’, waarop Christian Siriano zelfs een collectie baseerde.

Modellen in donkere, zwarte, gevederde en lederen looks verschenen op de catwalk bij Siriano tijdens New York Fashion Week. Wat probeerde de ontwerper duidelijk te maken met zijn nieuwe collectie? Zijn eigen interpretatie van het personage Harley Quinn. De sfeer werd opgekrikt door de Birds of Prey-soundtrack. Maar ook de styling gaf een knipoog naar de verknipte Quinn: modellen hadden strakke staarten met blauwe en rode extensions. Hun make-up was dan weer kleurijk en er konden zelfs hartjes onder hun ogen gespot worden.