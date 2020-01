Chic, maar niet duur: schitter net zoals Lana Del Rey in een prachtige zilveren jurk Nele Annemans

30 januari 2020

08u47 0 Style Zondag schitterde Lana Del Rey op de 62ste Grammy Awards in een prachtige zilveren jurk. Wat het meest opviel? Niet de kleur, stijl of dat ie perfect gegoten zat, wel het prijskaartje.

In plaats van dat de zangeres een stylist inhuurde of koos voor een designerkleed, kocht ze haar jurk last minute in een winkelcentrum. “Ik had nog een jurk in mijn kast hangen, maar toen ik samen met mijn vriend op zoek ging naar een riem voor hem en in het winkelcentrum op deze jurk botste, was ik meteen verliefd. Ik heb ze daarna gewoon zelf een beetje op maat gemaakt”, vertelde ze daarover.

En voor de zilveren jurk met kralen franjes, keyholedecolleté en korte mouwen hoefde de populaire zangeres niet eens zo diep in haar buidel te tasten. Zo is de galajurk van Aidan Mattox bij Saks Fift Avenue te koop voor $ 595, omgerekend zo’n € 541.

Del Rey kon dan ook op veel lof rekenen van haar fans voor haar betaalbare keuze. “Lana Del Rey kocht haar jurk voor de Grammy’s gewoon in een winkelcentrum en maakte hem zelf op maat, mijn koningin” en “Lana Del Rey kocht haar jurk voor de Grammy’s in een winkelcentrum, en eerlijk, dat is zo verfrissend, waardoor ik nog meer van haar hou”, waren maar enkele van de vele positieve reacties op Twitter.

Lana Del Rey really bought her dress for the Grammys at the mall and tailored it herself...my queen Katie(@ katie_marlene10) link

@LanaDelRey bought her Grammys dress from the mall and honestly that’s so goddamn refreshing and makes me love her even more. #lanadelrey #iconic vivalakota(@ vivalakota) link

Het slechte nieuws? De jurk ging als zoete broodjes over de toonbank en is helemaal uitverkocht op de website. Het goede nieuws? Wij zochten voor jou de allermooiste alternatieven uit!

