Charlotte Tilbury verkoopt haar make-upimperium Liesbeth De Corte

05 juni 2020

12u51 0 Style De Britse beautygoeroe Charlotte Tilbury (47) heeft het grootste deel van haar aandelen in haar gelijknamige merk verkocht aan de Spaanse groep Puig. Dat maakt het toonaangevende magazine Women’s Wear Daily bekend.

Charlotte Tilbury blijft nog steeds betrokken bij haar beautylabel, dat ze in 2013 heeft opgericht. Zo is ze nog steeds voorzitter, maar niet langer de grootste aandeelhouder nu het merk opgekocht is door Puig. De Spaanse groep is trouwens ook eigenaar van Dries Van Noten, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier en Nina Ricci.

De deal zal Tilbury alvast geen windeieren leggen. Het is niet duidelijk hoeveel geld er precies mee gemoeid is, maar persbureau Bloomberg spreekt van tientallen miljoenen euro’s. Het beautymerk Charlotte Tilbury wordt nu geschat op een waarde van 1 miljard dollar (omgerekend ongeveer 885.000.000 euro).

De overname zat er al eventjes aan te komen, maar Puig moest opboksen tegen andere grote namen. Naar verluidt waren ook Unilever, L’Oréal en Shiseido geïnteresseerd, maar uiteindelijk trok het bedrijf uit Barcelona aan het langste eind.

Blitzcarrière

Tilbury is een grote naam in het beautywereldje. Ze is geboren in Londen, maar groeide grotendeels op op Ibiza. Haar carrière startte in de jaren 90 als assistente van Mary Greenwell, een bekende make-upartiest die onder andere voor prinses Diana werkte. Tilbury hielp vooral met de visagie voor modeshows en fotoshoots voor magazines als Vogue en Vanity Fair.

Haar carrière bleef hard gaan en in 2013 kwam Charlottes grote droom uit: haar eigen beautymerk. Het merk, dat haar eigen naam draagt, was een instant hit. Momenteel is Charlotte Tilbury verkrijgbaar in 76 landen.

