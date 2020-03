Chanel stuurt voor het eerst in 10 jaar plussize model de catwalk op Margo Verhasselt

09u59 0 Style Verandering van spijs doet eten, en dat merken ze duidelijk ook in de modewereld. Op de modeweek van Milaan werd voor het eerst in jaren bij Fendi modellen met een maatje meer de catwalk opgestuurd. En nu dinsdag sprong ook Chanel op de kar: een Nederlands plussize model liep voor het eerst in een decennium voor het Franse modehuis.

Het model dat geschiedenis schreef? Jill Kortleve, een 26-jarige Nederlandse die haar catwalkdebuut maakte bij Alexander McQueen in 2018. En nu was ze dus ook voor het eerst te zien bij Chanel. De laatste keer dat een model haar dat voordeed was in 2011 toen de Amerikaanse Crystal Renn (33) over de catwalk paradeerde.

“Deze maand was een droom, en ik had nooit verwacht dat het zelfs mogelijk zou zijn om op die catwalk te lopen, laat staan dat ik deel zou kunnen uitmaken van de geweldige shows van dit seizoen”, schrijft Kortleve op haar Instagrampagina. “Er is een nodige verandering aan de gang op de catwalk, en ik ben trots en dankbaar dat ik daar deel van uitmaak. Ik hoop dat ik in de toekomst nog vaak met modellen kan samenwerken die eerst niet in het plaatje pasten.”