Chanel onthult ambitieus klimaatplan: "We willen toonaangevende speler worden op vlak van duurzaamheid"



13 maart 2020

Chanel onthult een nieuw duurzaamheidsinitiatief om de klimaatverandering aan te pakken. Het Franse modehuis wil een toonaangevende speler worden die duurzaamheid en de mode-industrie hand in hand laat gaan. "We gaan voor 100% hernieuwbare energie tegen 2025", klinkt het.

De inspanningen van de modewereld op het gebied van duurzaamheid nemen toe en het is nu Chanel dat zich op lange termijn inzet voor het verminderen van afval en het gebruik van hernieuwbare bronnen. Het iconische Franse couturehuis stelde een uitgebreid plan op voor een groenere toekomst. Het plan, dat werd gedoopt tot Chanel Mission 1.5, is afgeleid van het klimaatakkoord van Parijs, dat de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging van de planeet wil beperken tot 1,5°C.

Kwetsbare gemeenschappen beschermen

“De klimaatcrisis is het grootste probleem van onze tijd”, vatte Andrea d’Avack aan in een verklaring. De Chief Sustainability Officer bij Chanel wil de negatieve gevolgen voor het milieu verminderen en verandering teweeg te brengen. “We spelen daarin, naast overheden, een belangrijke rol om kwetsbare gemeenschappen en ecosystemen te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Ons klimaatplan is er eentje voor lange termijn en weerspiegelt onze ambities om de grootste uitdaging voor de mensheid aan te gaan en de toekomst van ons bedrijf in een duurzamere wereld te verankeren.”

Het ambitieuze programma draait om vier hoofddoelen: het verminderen van de CO2-voetafdruk van alle activiteiten, het omschakelen naar 100 procent hernieuwbare elektriciteit tegen 2025, ten derde het compenseren van de resterende CO2-uitstoot en tot slot het financieren van projecten van kleine boeren en bedrijven. Deze gemeenschappen worden het zwaarst getroffen door de klimaatverandering.

Geïmporteerde ijsberg vs. Biologisch afbreekbare verpakkingen

Concreet investeert Chanel in projecten om bossen, mangroves en veengebieden te beschermen. Daarnaast zette het ook een samenwerking op met de Finse start-up Sulapac, een ontwikkelaar van biologisch afbreekbare verpakkingen. Tot slot kocht het vorig jaar aandelen bij Evolved by Nature, een Amerikaans bedrijf dat een alternatief ontwikkelt voor de giftige chemicaliën die men in de textielproductie gebruikt.

Het merk liet zich echter niet altijd opvallen door duurzame initiatieven. Zo liet het modehuis voor de herfst- en wintercollectie 2010 een heuse ijsberg overkomen uit Zweden. Daarbij werden zo’n 35 beeldhouwers van over de hele wereld ingezet om de berg op te bouwen en in vorm te houden. Andrea d’Avack zei daarover: “We zijn ons bewust van onze impact op het milieu. Daarom werken we nu met verschillende, goed uitgekozen partners samen om onder andere onze modeshows milieuvriendelijker te maken. Daarbij gebruiken we zoveel als mogelijk materialen die kunnen worden gerecycleerd of hergebruikt.”

Dat zijn allemaal heel ambitieuze doelstellingen, weet ook d’Avack: “We zullen onze hele waardeketen moeten omvormen: onze manier van inkopen, produceren en distribueren. En dat vereist middelen, toewijding en betrokkenheid van vrijwel iedereen in het bedrijf.”