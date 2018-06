Chanel maakt eerste mascara met 3D-borsteltje Liesbeth De Corte

18 juni 2018

17u53 0 Style Dat Chanel gekend staat om z'n überluxueuze make-up, weten we allemaal. Maar met hun nieuwste mascara, Le Volume Revolution, slaagt het iconische modehuis een nieuwe weg in. Het borsteltje is namelijk 3D geprint.

De mascara zelf bestaat uit een mengeling van rijstwax, bijenwas en polymeren die je wimpers de nodige volume geven, zo lezen we op Teen Vogue. Maar het hebbeding van Chanel krijgt vooral tonnen aandacht omdat het borsteltje 3D geprint is. Het Franse modehuis had hier al een patent voor sinds 2007, maar nu komt het resultaat dus ook daadwerkelijk op de markt.

"Dankzij het unieke materiaal moet je maar één laag aanbrengen. In een wip heb je al volumineuze wimpers zonder klonters", zo staat er te lezen op de website van Chanel. Dat klinkt veelbelovend, en ook de eerste reviews zijn beduidend positief. "Door het honinggraaddesign van het borsteltje plakken mijn wimpers niet aan elkaar, en krijg je ontzettend gemakkelijk dat extra tikje volume", schrijft de lifestylesite Glamour Magazine.

Het borsteltje kost zo'n € 32. Momenteel is het alleen te koop op de Britse webshop van Chanel, maar volgens Teen Vogue is de 3D geprinte mascara vanaf september wereldwijd verkrijgbaar.